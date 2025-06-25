Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы, - ОВА
Российские оккупационные войска ведут Константиновку в Донецкой области к гуманитарной катастрофе.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российских обстрелов почти половина города - без света. 1,9 тыс. домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу пока невозможно. Водоснабжение - один раз в сутки с 17:00 до 20:00, только 20-25% от потребности, отметил он.
"Из-за ударов дронами отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут до Дружковки работает ограниченно.
В городе установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды, действуют 12 скважин, 6 из которых с очисткой. Работает 5 пунктов несокрушимости, еще 2 - в режиме ожидания", - говорится в сообщении.
В городе продолжают работу медики, коммунальщики, полиция и власть.
Однако россияне системно разрушают критическую инфраструктуру.
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Як там в Покровську з гуманітарною обстановкою зараз?
Цікаво, скільки мешканців Константахи в 2019 році добровільно скоіло акт самогубства проголосував за Ze та Слуг ***** і шо вони зараз думають сами про себе с цього приводу.