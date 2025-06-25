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Новости Удары по Константиновке
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Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы, - ОВА

Ситуация в Константиновке. Город на грани гуманитарной катастрофы

Российские оккупационные войска ведут Константиновку в Донецкой области к гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российских обстрелов почти половина города - без света. 1,9 тыс. домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу пока невозможно. Водоснабжение - один раз в сутки с 17:00 до 20:00, только 20-25% от потребности, отметил он.

Читайте: Россияне обстреляли бригаду энергетиков в Донецкой области, - ДТЭК

"Из-за ударов дронами отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут до Дружковки работает ограниченно.

В городе установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды, действуют 12 скважин, 6 из которых с очисткой. Работает 5 пунктов несокрушимости, еще 2 - в режиме ожидания", - говорится в сообщении.

В городе продолжают работу медики, коммунальщики, полиция и власть.

Однако россияне системно разрушают критическую инфраструктуру.

Читайте: Войска РФ оккупировали Андреевку и Константинополь и продвинулись возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10119) гуманитарная катастрофа (147) Краматорский район (417) Константиновка (1819)


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Гуманітарної катастрофи, кажете.
Як там в Покровську з гуманітарною обстановкою зараз?
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25.06.2025 14:03 Ответить
Як у прифронтовому місті.
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25.06.2025 14:31 Ответить
Воно не прифронтове, воно фронтове. П'ять кілометрів на південь - і вже нуль.
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25.06.2025 14:33 Ответить
У Констахи ситуація аналогічна. Плюс мінус кілометр два погоди не робить.
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25.06.2025 19:51 Ответить
Тільки до Покровська вони підійшли значно раніше, ніж до Констахи.
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26.06.2025 11:46 Ответить
За це спитайте у мера Покровська, який ще зовсім недавно там будував квітники, тротуари, дороги тощо, а зараз мешкае у Іспанії, виїхавши туди ну зовсім безперешкодно.
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25.06.2025 14:34 Ответить
Війна.
Цікаво, скільки мешканців Константахи в 2019 році добровільно скоіло акт самогубства проголосував за Ze та Слуг ***** і шо вони зараз думають сами про себе с цього приводу.
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25.06.2025 14:31 Ответить
 
 