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Новини Обстріли Донеччини
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Рашисти обстріляли з артилерії Костянтинівку: три людини зазнали поранень

Обстріли Костянтинівки

Ввечері 25 червня російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії житлові квартали Костянтинівки Донецької області. Постраждали три людини. 

Про це в соцмережі фейсбук повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар прийшовся на житлові квартали, внаслідок чого постраждали мирні мешканці та приватна інфраструктура результаті. У результатіобстрілу поранення дістали троє цивільних осіб.", - розповів посадовець.

Також внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено більше 10 приватних домоволодінь. Руйнувань зазнали фасади будівель на трьох вулицях.

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Автор: 

обстріл (29527) Донецька область (8932) Краматорський район (423) Костянтинівка (352)


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Московіти, для спецтрибуналу, факти накопичують!!??
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25.06.2025 23:37 Відповісти
 
 