Рашисти обстріляли з артилерії Костянтинівку: три людини зазнали поранень
Ввечері 25 червня російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії житлові квартали Костянтинівки Донецької області. Постраждали три людини.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.
"Удар прийшовся на житлові квартали, внаслідок чого постраждали мирні мешканці та приватна інфраструктура результаті. У результатіобстрілу поранення дістали троє цивільних осіб.", - розповів посадовець.
Також внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено більше 10 приватних домоволодінь. Руйнувань зазнали фасади будівель на трьох вулицях.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар25.06.2025 23:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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