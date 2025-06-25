Рашисти обстріляли з артилерії Костянтинівку: три людини зазнали поранень

Ввечері 25 червня російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії житлові квартали Костянтинівки Донецької області. Постраждали три людини.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар прийшовся на житлові квартали, внаслідок чого постраждали мирні мешканці та приватна інфраструктура результаті. У результатіобстрілу поранення дістали троє цивільних осіб.", - розповів посадовець.

Також внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено більше 10 приватних домоволодінь. Руйнувань зазнали фасади будівель на трьох вулицях.

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