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Кабмін призначив Алфьорова головою Українського інституту нацпам’яті. ФОТО

27 червня Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКСК.

керівник Інституту нацпам’яті

Олександр Алфьоров — український історик, теле та радіоведучий, громадський діяч. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробовича звільнено з посади голови Інституту нацпам’яті

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) історія (1072) Кабмін (14181)


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Топ коментарі
+14
Про Алфьорова трохи не правильно. Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України. З його призначенням ені стало спокійніше за нашу історію і національну пам'ять. А дупу зеленим він точно не лизав.
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27.06.2025 22:20 Відповісти
+10
Поздоровляю тебе синочку!
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27.06.2025 22:10 Відповісти
+10
Будемо сподіватись що він не зеленим гнидам буде прислуговуватися, а Україні.
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27.06.2025 22:17 Відповісти
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Поздоровляю тебе синочку!
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27.06.2025 22:10 Відповісти
жоден, справжній притомний українець, не піде прислуговувати зеленим гнидам мародерам!
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27.06.2025 22:14 Відповісти
Будемо сподіватись що він не зеленим гнидам буде прислуговуватися, а Україні.
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27.06.2025 22:17 Відповісти
Про Алфьорова трохи не правильно. Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України. З його призначенням ені стало спокійніше за нашу історію і національну пам'ять. А дупу зеленим він точно не лизав.
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27.06.2025 22:20 Відповісти
Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України.

і єдине чого не вистачало, для повної поваги, це стати скоморохом при єрмачині?
з мудрістю у науковця, щось не дуже.
але ж, двадцять долярів, завжди двадцять долярів.
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27.06.2025 22:23 Відповісти
а які варіанти? 73% українців, а не китайців обрали таку владу. тепер маємо те, що маємо. влада владою, з часом вона змінюється і зміниться.. а Україна у нас одна. тому ваше накидування тут на Алфьорова зовсім недоречне.
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27.06.2025 22:27 Відповісти
ой! вибачте!
слався слався слався!
чергова зелена гнида мародер.
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27.06.2025 22:28 Відповісти
не вибачайтесь. я за зелених ніколи не голосував. але ми - меншість. а суть демократії така - кого обрала більшість, той і керує країною.
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27.06.2025 22:50 Відповісти
Перший раз бачу,щоб гіпопотам і тут і там ,кукурікав як півень...
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27.06.2025 23:44 Відповісти
Ви дивитесь Ютуб-канал Алфьорова? Схоже, що ні. 😊 Тому і пишите, аби писати.
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27.06.2025 22:31 Відповісти
назвіть мені хоч одного чиновника від зе!шобли, порядну людину!!!
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27.06.2025 22:34 Відповісти
І це погано. Хоча можк назвати Залужного.
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27.06.2025 23:54 Відповісти
Лайно лахтинське, ваші дешеві маніпуляції ні до чого не призведуть. Бо для кожного свідомого українця ворогами перш за все є ви, кацапські фашисти! І служать українці - Україні, а не "зеленим гнідам".
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28.06.2025 00:45 Відповісти
так він Олександр чи Барон Алфьоров??на нашивках як раз барон
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27.06.2025 22:32 Відповісти
Й доречі, це може бути впливовішим для України у світі ніж принципове не піду до МРОДЕРНІ- котрій начхати на українську нацпам"ять від слова ЗОВСІМ , партнери бабло там не дають -красти ні з чого .
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28.06.2025 00:00 Відповісти
ти ким працюєш, рера? щось робиш, чи соціальщик?
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27.06.2025 22:21 Відповісти
Ботом воно працює, на *****. Чи не видно дешеві маніпуляції?
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28.06.2025 00:47 Відповісти
Нє всьо так адназначна.
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27.06.2025 22:21 Відповісти
але він пішов!
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27.06.2025 23:35 Відповісти
Точно - давайте всі українці здадуть Україну кацапні, аби тільки не прислуговувати "зеленим гнідам мародерам", як призиває кремлівська ботяра
Begemot Pepa

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Реєстрація: 08.03.2025
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28.06.2025 00:43 Відповісти
Хоч одна порядна , чесна і патріотична людина серед цього кагалу буде.
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27.06.2025 22:16 Відповісти
Людина достойна.
Може йому вдасться зупинити той "підручник з історії" України, в якому війну вже виграли Єрмак, Зеленський і пес Патрон... А "велике крадівництво" - стало частиною ПІДГОТОВКИ до великої війни...
https://censor.net/ua/blogs/3546656/u-sots-alnih-merejah-tochitsya-diskus-ya-navkolo-novogo-p-druchnika-stor-ukra-ni-dlya-11-klasu
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27.06.2025 22:16 Відповісти
А з українським прізвищем нікого не було випадково? хоча про що я - це ж зелена влада!
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27.06.2025 22:22 Відповісти
мені теж не сподобалось, пошукав походження прізвища, то по одній версії чисто кацапське, по іншій і він себе туди приписує, що його предком був сотник Оліферович по батькові, прівзвище Голуб, але мацкалі записали його Алфоровим чи що від по батькові, і типа це українське прізвище, ну таке собі. Це як Тєлєгіна/Грігян (тімашонка) придумала собі версії ніби її дід був Теліга, а кацапи написали Тєлєгін, бреше, дід її був Капітельман.
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27.06.2025 22:32 Відповісти
мутний чувак - як і усі у цій мутноватій зеленій владі!
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27.06.2025 22:35 Відповісти
наш міністр освіти теж був ****** какою людиною - але він творить просто зелене дикунство!
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27.06.2025 23:33 Відповісти
😊 Ніт, він був завжди мутним. Для тих, хто цікавився.
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27.06.2025 23:56 Відповісти
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27.06.2025 22:56 Відповісти
На якого біса тобі українське прізвище? У цьому корінь усіх поблем мудрого наріду-суїцидника: керуються не здоровим глуздом, а за принципом "нравіцца-не нравіцца", навіть не намагаючись у чомусь розібратись.
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27.06.2025 23:35 Відповісти
ну дуже дивно що долю українського народу вирішують мутноваті типи з російським або семітським походженням!
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27.06.2025 23:40 Відповісти
По-перше які докази "мутноватості" саме цього типа, що збентежило? І немає абсолютно нічого дивного, бо сам народ захотів, щоб його долю вирішували не етнічні україці, хіба ні? Ну і всі ми прекрасно знаємо, що проти наших бійців воюють тисячі етнічних українців і їх українські прізвища ніяк не заважають їм вбивати громадян України. Лише ідіот буде оцінювати корисність особистості для нації за прізвищем, а не за реальними діями.
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28.06.2025 00:02 Відповісти
долю українського народу вирішують мутноваті типи з російським або семітським походженням! 73% мудрого українького наріту
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28.06.2025 01:29 Відповісти
Слава Богу, хоч один професійний фахівець-патріот буде на критично важливому напрямку. Тепер свинорилим буде неможливо перебріхувати нашу історію і знищувати пам'ять нації. Успіхів і сил Олександру.
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27.06.2025 22:25 Відповісти
Судячи по призвіщу - справжній патріот України, як єврей зєлєнской
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27.06.2025 22:26 Відповісти
Судячи по тому, що ти невіть не знаєш. хто це, з патріотами Украхни ти й близько не знайомий.
Алфьоров - історик, популяризатор справжньох української історії, 3 роки воював у складі Азову, звільнився пару тижднів тому (він багатодітний батько, має право).
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28.06.2025 00:50 Відповісти
Наперед нема чого хвалити.
Все дається знати в процесі і результаті.
Вже суперпатріотичною риторикою найдосвідченішого ситі по горло,а результат навіть не нульовий,а в мінусі.
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27.06.2025 22:30 Відповісти
Це дуже важливо кого назначають головою Українського інституту нацпам'яті.
В Українському науковому інституті Гарвардського університету майже завжди всім крутили поляки. І що ви їм скажете, коли вони прикриваються іменем Гарварду (в той час як Гарвардський університет їх не фінансує).
А що єврейські дослідники ліплять з Петлюри!

Звичайно, голова Українського інституту нацпам'яті не повинен писати про "Глобус України", али він повинен бути патріотом України.
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27.06.2025 22:35 Відповісти
так все це вірно - але хоча б для пристойності він не повинен бути росіянином!
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27.06.2025 22:37 Відповісти
Цікавий зігзаг в біографії Алфьорова: З 2012 року до початку війни студент заочного сектора Київської православної богословської академії (2 курси).
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28.06.2025 01:02 Відповісти
Православної Церкви України
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28.06.2025 01:33 Відповісти
Це той, що футболками, в інтернеті гендлює?
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27.06.2025 22:54 Відповісти
Хто завгодно - аби не українець.
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27.06.2025 23:02 Відповісти
Крутий аргумент, як для русні!
Ну хоча б не про дупи, і то добре!
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27.06.2025 23:32 Відповісти
 
 