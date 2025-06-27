Кабмін призначив Алфьорова головою Українського інституту нацпам’яті. ФОТО
27 червня Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКСК.
Олександр Алфьоров — український історик, теле та радіоведучий, громадський діяч. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.
З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.
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і єдине чого не вистачало, для повної поваги, це стати скоморохом при єрмачині?
з мудрістю у науковця, щось не дуже.
але ж, двадцять долярів, завжди двадцять долярів.
слався слався слався!
чергова зелена гнида мародер.
Begemot Pepa
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Реєстрація: 08.03.2025
Може йому вдасться зупинити той "підручник з історії" України, в якому війну вже виграли Єрмак, Зеленський і пес Патрон... А "велике крадівництво" - стало частиною ПІДГОТОВКИ до великої війни...
https://censor.net/ua/blogs/3546656/u-sots-alnih-merejah-tochitsya-diskus-ya-navkolo-novogo-p-druchnika-stor-ukra-ni-dlya-11-klasu
з російським або семітським походженням!73% мудрого українького наріту
Алфьоров - історик, популяризатор справжньох української історії, 3 роки воював у складі Азову, звільнився пару тижднів тому (він багатодітний батько, має право).
Все дається знати в процесі і результаті.
Вже суперпатріотичною риторикою найдосвідченішого ситі по горло,а результат навіть не нульовий,а в мінусі.
В Українському науковому інституті Гарвардського університету майже завжди всім крутили поляки. І що ви їм скажете, коли вони прикриваються іменем Гарварду (в той час як Гарвардський університет їх не фінансує).
А що єврейські дослідники ліплять з Петлюри!
Звичайно, голова Українського інституту нацпам'яті не повинен писати про "Глобус України", али він повинен бути патріотом України.
Ну хоча б не про дупи, і то добре!