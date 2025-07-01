Вилучено понад 2 млн грн та $20 тис. Затримано групу фальшивомонетників на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили угруповання, яке виготовляло та збувало фальшиві купюри національної та іноземної валюти.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, з весни 2024 року у Києві та області розповсюджувались підроблені купюри гривні та доларів США. Фальшивки було виготовлено майже досконало, оскільки навіть розрахункові машини банків та інкасаційні служби не завжди могли їх розпізнати.

Нацполіція та БЕБ під час оперативних заходів вилучили з обігу 20 000 доларів США та 29 000 гривень з ознаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 000 000 фальшивих гривень.

Згодом було викрито осіб, причетних до злочинної діяльності.

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Йдеться про двох жителів Бучі 28 та 39 років, а також 40-річного киянина. Старші чоловіки раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем.

Вони облаштували імпровізовану друкарню в орендованому житлі, придбали необхідне устаткування, комп’ютерну та оргтехніку, спеціальні рідини, фарби, плівки, лампи, папір.

"При купівлі потрібного товару, з метою конспірації, розраховувалися тільки готівкою, а у разі розрахунку банківськими картками використовували реквізити третіх осіб. Також регулярно змінювали автомобілі та номери мобільних телефонів. Підробленими купюрами гривні здійснювали платежі через термінали самообслуговування та банкомати, а фальшиву іноземну валюту збували через пункти обміну", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання учасників групи та у їхніх авто. Вилучено обладнання, серед якого і гравірувальний верстат, друкарські кліше, папір та багато іншого інвентаря, який зловмисники використовували в підпільній майстерні. Устаткування направлене на проведення експертного дослідження. Також вилучені друковані зображення банкнот та купюри з ознаками підробки.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України (Виготовлення, зберігання і збут підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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