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Новини Фото Допомога Україні від Канади
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Лейтенант-полковник армії Канади Мелані Лейк отримала відзнаку ЗСУ за вагомий внесок у підтримку України. ФОТО

Лейтенант-полковник армії Канади Мелані Лейк, яка командувала канадською військовою тренувальною місією UNIFIER в Україні, отримала відзнаку від українських військових за особисту участь у підготовці українських захисників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Під час публічної дискусії "Рефлексія щодо підтримки України Канадою", що була організована NATO Association of Canada в Торонто лейтенант ЗСУ Микола Журавльов вручив їй нагороду від імені командувача оперативного командування "Північ" генерал-майора Дмитра Красильникова.

Мелані Лейк отримала відзнаку ЗСУ

Мелані Лейк служила в Україні з березня по жовтень 2021 року, очолюючи канадську військову місію UNIFIER, яка з 2015 по 2025 роки підготувала понад 45 тисяч українських військових. Вона була другою жінкою-командиром цієї місії та продовжує підтримувати Україну. За свою роботу вона отримала низку відзнак від українських військових.

Мелані Лейк отримала прапор

Разом із нагородою від командування ЗСУ, Микола Журавльов вручив Мелані Лейк український прапор, який військові підняли на вершині гори Казбек у Грузії у 2024 році. Цей прапор символізує єдність українців у боротьбі за свободу та вдячність союзникам.

автор фото - Микола Сварник

Автор: 

Канада (2239) відзнака (11)


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А чому не полковниця чи полковничка чи як там згідно з останніми уточненнями правопису?
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16.07.2025 21:15 Відповісти
Полкіня
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16.07.2025 21:27 Відповісти
Лейтенант-полковник это как? я правильно прочитал?
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16.07.2025 21:33 Відповісти
Подполковник в ВСУ.
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16.07.2025 21:34 Відповісти
Ти не можеш зрозуміти тому, що ти кацап😃
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16.07.2025 21:38 Відповісти
"Ти не можеш зрозуміти"

дурак? хотя и спрашивать не надо
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16.07.2025 21:43 Відповісти
Сам ти ЧМО .
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16.07.2025 22:30 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Armed_Forces_ranks_and_insignia Читайте і не займайтесь фігньою. Між майором і полковником.
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16.07.2025 21:55 Відповісти
Що то звання таке лейтенант-полковник ? то тіпа єфрейтор-сержант .
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16.07.2025 22:33 Відповісти
 
 