Лейтенант-полковник армії Канади Мелані Лейк отримала відзнаку ЗСУ за вагомий внесок у підтримку України. ФОТО

Лейтенант-полковник армії Канади Мелані Лейк, яка командувала канадською військовою тренувальною місією UNIFIER в Україні, отримала відзнаку від українських військових за особисту участь у підготовці українських захисників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Під час публічної дискусії "Рефлексія щодо підтримки України Канадою", що була організована NATO Association of Canada в Торонто лейтенант ЗСУ Микола Журавльов вручив їй нагороду від імені командувача оперативного командування "Північ" генерал-майора Дмитра Красильникова.

Мелані Лейк служила в Україні з березня по жовтень 2021 року, очолюючи канадську військову місію UNIFIER, яка з 2015 по 2025 роки підготувала понад 45 тисяч українських військових. Вона була другою жінкою-командиром цієї місії та продовжує підтримувати Україну. За свою роботу вона отримала низку відзнак від українських військових.

Разом із нагородою від командування ЗСУ, Микола Журавльов вручив Мелані Лейк український прапор, який військові підняли на вершині гори Казбек у Грузії у 2024 році. Цей прапор символізує єдність українців у боротьбі за свободу та вдячність союзникам.

автор фото - Микола Сварник