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Новости Фото Помощь Украине от Канады
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Лейтенант-полковник армии Канады Мелани Лейк получила награду ВСУ за весомый вклад в поддержку Украины. ФОТО

Лейтенант-полковник армии Канады Мелани Лейк, которая командовала канадской военной тренировочной миссией UNIFIER в Украине, получила награду от украинских военных за личное участие в подготовке украинских защитников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Во время публичной дискуссии "Рефлексия по поддержке Украины Канадой", организованной NATO Association of Canada в Торонто, лейтенант ВСУ Николай Журавлев вручил ей награду от имени командующего оперативного командования "Північ" генерал-майора Дмитрия Красильникова.

Мелани Лейк получила награду ВСУ

Мелани Лейк служила в Украине с марта по октябрь 2021 года, возглавляя канадскую военную миссию UNIFIER, которая с 2015 по 2025 годы подготовила более 45 тысяч украинских военных. Она была второй женщиной-командиром этой миссии и продолжает поддерживать Украину. За свою работу она получила ряд наград от украинских военных.

Мелани Лейк получила флаг

Вместе с наградой от командования ВСУ, Николай Журавлев вручил Мелани Лейк украинский флаг, который военные подняли на вершине горы Казбек в Грузии в 2024 году. Этот флаг символизирует единство украинцев в борьбе за свободу и благодарность союзникам.

автор фото - Николай Сварник

Автор: 

Канада (2115) знак отличия (10)


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А чому не полковниця чи полковничка чи як там згідно з останніми уточненнями правопису?
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16.07.2025 21:15 Ответить
Полкіня
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16.07.2025 21:27 Ответить
Лейтенант-полковник это как? я правильно прочитал?
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16.07.2025 21:33 Ответить
Подполковник в ВСУ.
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16.07.2025 21:34 Ответить
Ти не можеш зрозуміти тому, що ти кацап😃
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16.07.2025 21:38 Ответить
"Ти не можеш зрозуміти"

дурак? хотя и спрашивать не надо
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16.07.2025 21:43 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Armed_Forces_ranks_and_insignia Читайте і не займайтесь фігньою. Між майором і полковником.
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16.07.2025 21:55 Ответить
 
 