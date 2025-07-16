Лейтенант-полковник армии Канады Мелани Лейк получила награду ВСУ за весомый вклад в поддержку Украины. ФОТО

Лейтенант-полковник армии Канады Мелани Лейк, которая командовала канадской военной тренировочной миссией UNIFIER в Украине, получила награду от украинских военных за личное участие в подготовке украинских защитников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Во время публичной дискуссии "Рефлексия по поддержке Украины Канадой", организованной NATO Association of Canada в Торонто, лейтенант ВСУ Николай Журавлев вручил ей награду от имени командующего оперативного командования "Північ" генерал-майора Дмитрия Красильникова.

Мелани Лейк служила в Украине с марта по октябрь 2021 года, возглавляя канадскую военную миссию UNIFIER, которая с 2015 по 2025 годы подготовила более 45 тысяч украинских военных. Она была второй женщиной-командиром этой миссии и продолжает поддерживать Украину. За свою работу она получила ряд наград от украинских военных.

Вместе с наградой от командования ВСУ, Николай Журавлев вручил Мелани Лейк украинский флаг, который военные подняли на вершине горы Казбек в Грузии в 2024 году. Этот флаг символизирует единство украинцев в борьбе за свободу и благодарность союзникам.

автор фото - Николай Сварник