Трагедія на атракціоні через Дніпро в Києві: судитимуть п’ятьох осіб, які допустили порушення. ФОТОрепортаж

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб, зокрема проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта, який проводив огляд атракціону, підприємця, що управляв канатною дорогою з 2024 року та колишнього інженера з технічного нагляду КП "Плесо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Прокуратура нагадає, що 21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річного хлопець упав у Дніпро та загинув.













Встановлено, що:

проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната;

директор товариства затвердив цей технічний проєкт;

експерт приватної експертної установи, що проводив експертизу переправи для підприємця отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою під час проведення експертизи канатної переправи не звернув увагу на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню;

ФОП, який отримав канатну дорогу в управління, згідно з інструкцією повинен був проводити щоденний огляд атракціону перед початком роботи та відреагувати на неналежний стан каната;

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Цих чотирьох обвинувачених судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).

Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону. Його судитимуть за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).