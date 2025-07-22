Трагедия на аттракционе через Днепр в Киеве: будут судить пятерых человек, допустивших нарушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, в частности проектанта аттракциона, директора предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперта, который проводил осмотр аттракциона, предпринимателя, управлявшего канатной дорогой с 2024 года и бывшего инженера по техническому надзору КП "Плесо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Прокуратура напомнит, что 21 июля 2024 стальной канат аттракциона оборвался, в результате чего 20-летнего парень упал в Днепр и погиб.













Установлено, что:

Проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности, предусмотрено использование каната, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната;

директор общества утвердил этот технический проект;

эксперт частного экспертного учреждения, проводивший экспертизу переправы для предпринимателя получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью при проведении экспертизы канатной переправы не обратил внимание на несоответствие установленного каната целевому назначению;

ФЛП, получивший канатную дорогу в управление, согласно инструкции должен был проводить ежедневный осмотр аттракциона перед началом работы и отреагировать на ненадлежащее состояние каната;

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Этих четырех обвиняемых будут судить за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", который отвечал за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия, согласно должностным обязанностям должен был осуществлять надлежащий контроль за состоянием аттракциона. Его будут судить за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).