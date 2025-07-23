Старший сапер-оператор Олег Петренко загинув під час гуманітарного розмінування звільнених територій на Сумщині, - ДСНС. ФОТО
У середу, 23 липня, у Шосткинському районі Сумської області під час гуманітарного розмінування звільнених територій загинув старший сапер-оператор Олег Петренко. Ще один сапер зазнав поранень.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Під час роботи піротехнічного розрахунку здетонував ворожий FPV-дрон. Двоє саперів були важко поранені, їх доставили до лікарні.
"На жаль, травми Олега виявилися несумісними з життям", - повідомили у ДСНС.
Зазначається, що в лавах ДСНС Олег служив із 2022 року. Колеги згадують його як людину зі щирим серцем - доброго, сміливого, відданого службі.
У загиблого залишилися дружина та 2-річний син.
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Ярослава Паньків
показати весь коментар23.07.2025 19:52 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Andrii Kainaran
показати весь коментар23.07.2025 20:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Луиза Пивдень
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