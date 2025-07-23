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Новини Фото Розмінування українських територій
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Старший сапер-оператор Олег Петренко загинув під час гуманітарного розмінування звільнених територій на Сумщині, - ДСНС. ФОТО

У середу, 23 липня, у Шосткинському районі Сумської області під час гуманітарного розмінування звільнених територій загинув старший сапер-оператор Олег Петренко. Ще один сапер зазнав поранень.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Під час роботи піротехнічного розрахунку здетонував ворожий FPV-дрон. Двоє саперів були важко поранені, їх доставили до лікарні. 

"На жаль, травми Олега виявилися несумісними з життям", - повідомили у ДСНС.

сапер

Зазначається, що в лавах ДСНС Олег служив із 2022 року. Колеги згадують його як людину зі щирим серцем - доброго, сміливого, відданого службі.

У загиблого залишилися дружина та 2-річний син.

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Автор: 

Сумська область (4046) ДСНС (5217) розмінування (1015) сапер (208)


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Вічна слава, Герою! Жаль безмежний!!!
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23.07.2025 19:52 Відповісти
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23.07.2025 20:42 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦
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23.07.2025 21:04 Відповісти
 
 