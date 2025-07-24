УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12398 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
813 4

Рашисти вбили родину з трьох осіб у Підлимані на Харківщині. Окупанти вдарили ФАБом. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару авіабомбою по с. Підлиман на Харківщині. Загинула родина.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 23:30 російські війська вдарили ФАБ-250 з УМПК.

Пошкоджено домоволодіння, спалахнули пожежі.

Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.

Вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району.

Читайте: Ракетний удар по Черкасах: у кількох локаціях міста пожежі, 7 постраждалих, серед них - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

РФ обстріляла Підлиман на Харківщині Загинула людина
РФ обстріляла Підлиман на Харківщині Загинула людина
РФ обстріляла Підлиман на Харківщині Загинула людина
РФ обстріляла Підлиман на Харківщині Загинула людина
РФ обстріляла Підлиман на Харківщині Загинула людина

Автор: 

обстріл (30002) ФАБ (27) Харківська область (1338) Ізюмський район (108) Підлиман (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось так геноцид варварської орди проти українського народу ,бодай ви вже виздихали всі рашиські виродки ,коли вже здохне та нациська паскуда путін ?
показати весь коментар
24.07.2025 09:23 Відповісти
Помиться би тобі. В баньці...
показати весь коментар
24.07.2025 09:40 Відповісти
 
 