Рашисти вбили родину з трьох осіб у Підлимані на Харківщині. Окупанти вдарили ФАБом. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару авіабомбою по с. Підлиман на Харківщині. Загинула родина.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 23:30 російські війська вдарили ФАБ-250 з УМПК.
Пошкоджено домоволодіння, спалахнули пожежі.
Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.
Вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар24.07.2025 09:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
Andrew Moon
показати весь коментар24.07.2025 09:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль