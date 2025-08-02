Зеленський зустрівся із Усиком: Говорили про посилення наших позицій у США. Світ не має забувати про злочини РФ. ФОТО

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українським боксером Олександром Усиком, який нещодавно захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей. Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", - зазначив Зеленський.





За словами глави держави, під час зустрічі з Усиком говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.

"Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом", - додав він.