Зеленський зустрівся із Усиком: Говорили про посилення наших позицій у США. Світ не має забувати про злочини РФ. ФОТО
Сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українським боксером Олександром Усиком, який нещодавно захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей. Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, під час зустрічі з Усиком говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.
"Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом", - додав він.
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Не чіпай мене. підріло кацапське.
Мене більш всього цікавить інше, ти фанат ЗЕлідора?
В півнячому кутку він завжди був свій, як усик якому його лизання рос чобіт списали за "любов" до України, тому все досить прозаічно і логічно.
федот а цей ефір із шарійом пам'ятаєш?
https://www.youtube.com/watch?v=CbxOrFG8Fec
Якщо таке вумне, як українською буде ім'я Марина?
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Спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присудити Олександру Усику науковий ступінь доктора філософії у сфері права.
Під час захисту Усик з помилками читав підготовлені відповіді з листочка, а після негативних коментарів під https://t.me/zelyazradnik/47050 ВІДЕО, коментування заборонили
https://www.youtube.com/watch?v=eVS5UJ66vBc
Зустрілися якось наркозалежний клоун, його ***** фсбшний кацап і православний боксер ідіот... провели потужну розмову російською мовою, згадали золоті унітази, фуй міндіча та мир в очах *****.
А знаєте кого зе і Ко готують у свою команду під 1 номером? Усика! І це не жарт .....
https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/pratsyuemo-nad-novim-boem-v-usika-nazvali-imya-sensatsijnogo-supernika-na-nastupnij-poedinok.htm
Теперішній був те саме, тільки іншим займався перед виборами.
Навіщо їм кандидати з професійною освітою, з досвідом і з стійкою проукраїнською позицією.
два дебіла та одна сила
https://www.youtube.com/watch?v=G8VwUTRm7gA&ab_channel=Sport.ua
Я хз, чому в мене так - але я топлю за Кличків.Бо той усик мене кумарить..
Єлдак з Янєлохом хоч не запрошували Усика в горбатий бункер?
Ех, жаль що не було найвидовищнішого нокауту в історії
боксуцирку.
зелёная мразь ты должен с Патриотами и Героями Украины встречаться и осуждать проблемы страны и армии.
''До боролась Україна до самого краю'' - Тарас Шевченко...