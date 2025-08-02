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Зеленський зустрівся із Усиком: Говорили про посилення наших позицій у США. Світ не має забувати про злочини РФ. ФОТО

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українським боксером Олександром Усиком, який нещодавно захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей. Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", - зазначив Зеленський.

Зеленський та Усик
Зеленський та Усик

За словами глави держави, під час зустрічі з Усиком говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.

"Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24942) Усик Олександр (80)


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Топ коментарі
+19
Два дебіла..
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02.08.2025 16:11 Відповісти
+16
Зеля зустрівся з Усиком а Єрмак нагуя?
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02.08.2025 16:16 Відповісти
+14
Цікаво було б послухати двох майстрів розмовного жанру
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02.08.2025 16:13 Відповісти
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Два дебіла..
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02.08.2025 16:11 Відповісти
Як думаєте ,ким є той ,хто інших називає дебілами?Так просто для загального розвитку,бо народу багато ,а людей мало.
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02.08.2025 16:16 Відповісти
Як ж набридло..Ви коми та пробіли коли навчитесь розставляти?
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02.08.2025 16:20 Відповісти
Думаєте в житті людини важливішим є коми і пробіли ніж взаїмне ставлення один до одного спецом для вас без ком і пробілів чи вплинуло це на розуміння питання .
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02.08.2025 16:25 Відповісти
Відсутністьнаввтьпообілівтовпщаособостапроблема.пнх
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02.08.2025 16:35 Відповісти
це путін - ***** та мєдведєв - алкаш? Все правильно, чи є інші думки?
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02.08.2025 16:20 Відповісти
Тоді 4.
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02.08.2025 16:21 Відповісти
а ви, мабуть, великої освіти? Хто дав вам право ображати Усіка? Чи Валуєв ваши все? Може поветкін - руцькій багатур:
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02.08.2025 16:28 Відповісти
То валуєв ваше все. А до чого тут освіта?
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02.08.2025 16:34 Відповісти
до того що ваші вислови як у м. захаровой. Назвати Героя України Усіка дебілом це як?
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02.08.2025 16:42 Відповісти
То м.захарова то ваша рідня?? Грацулі.

Не чіпай мене. підріло кацапське.
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02.08.2025 16:48 Відповісти
ось і поперло кацапське лайно. Шмара і є шмара.
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02.08.2025 16:55 Відповісти
Самокритично
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02.08.2025 16:59 Відповісти
що, нема чого відповісти. То твій смайголик яша хай тебе спитає чому ти кацапка "Марина".
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02.08.2025 17:23 Відповісти
федот Frol Fedoroff чому Усик, а не Вусик?
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02.08.2025 17:29 Відповісти
ВУ́СА , ВУ́СИ, ів, мн. (одн. вус, рідко ус, а, ч.). · Волосся, яке росте над верхньою губою в чоловіків. Скорочена форма, зокрема, є частиною поширеного прізвища Білоус.
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02.08.2025 17:38 Відповісти
федот Frol Fedoroff ти куди втекла малоросська писюшка. Обернися.
Мене більш всього цікавить інше, ти фанат ЗЕлідора?
В півнячому кутку він завжди був свій, як усик якому його лизання рос чобіт списали за "любов" до України, тому все досить прозаічно і логічно.
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02.08.2025 17:34 Відповісти
федот Frol Fedoroff ти забув відео де усик закликав українців вішатись та знову заступився за окупантів?
федот а цей ефір із шарійом пам'ятаєш?
https://www.youtube.com/watch?v=CbxOrFG8Fec
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02.08.2025 17:40 Відповісти
а де ти був до 27.07. 25?
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02.08.2025 18:21 Відповісти
Кацапку у дзеркалі побачиш. З 2014 року в мене тут 6 акків забанено за критику алада.

Якщо таке вумне, як українською буде ім'я Марина?
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02.08.2025 18:16 Відповісти
влади*
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02.08.2025 18:17 Відповісти
малорос - федот Frol Fedoroff читай та дивись

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Спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присудити Олександру Усику науковий ступінь доктора філософії у сфері права.

Під час захисту Усик з помилками читав підготовлені відповіді з листочка, а після негативних коментарів під https://t.me/zelyazradnik/47050 ВІДЕО, коментування заборонили
https://www.youtube.com/watch?v=eVS5UJ66vBc
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02.08.2025 17:07 Відповісти
то піди запитай у Януковича чи рамзана які вони "прохфесори" Ти щось твякул проти мого прізвища? Піди на смітник , бяша
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02.08.2025 17:19 Відповісти
федот Frol Fedoroff ну фсьо, тепер можна і в прузеденти.., як єнакіївський пруффесор.
Зустрілися якось наркозалежний клоун, його ***** фсбшний кацап і православний боксер ідіот... провели потужну розмову російською мовою, згадали золоті унітази, фуй міндіча та мир в очах *****.
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02.08.2025 17:27 Відповісти
А чому ти тявкаєш проти мого ім'я?
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02.08.2025 18:19 Відповісти
Ето сіла
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02.08.2025 16:38 Відповісти
Два дебила - это сила !
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02.08.2025 16:59 Відповісти
Згоден з автором вище. І щодо Усика також. Його продюсуватисе Єрмак. Він вважає Усика - рятівним колом для смарагдової влади після відмови співпраці Залужним. Однак бути політиком це зовсім інше амплуа, аніж боксер. Ми пам'ятаємо скільки разів Усик обісрався з Кримом. Тому помножте його факапи на 100 і отримаєте його імідж у майбутньому. Хіба що він не буде говорити взагалі, або ж даватиме підготовлені інтерв'ю єдиному марафону.
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02.08.2025 17:12 Відповісти
На сьогодні Усик відсутній в рейтингах які нам постійно підсовують, тому розглядати його як можливу кандидаруру в преZеденти (на сьогодні) зарано.
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02.08.2025 17:15 Відповісти
Усик завершив кар'єру і питання часу, коли оголосить про свій похід у політику.
А знаєте кого зе і Ко готують у свою команду під 1 номером? Усика! І це не жарт .....
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02.08.2025 17:21 Відповісти
Усик НЕ завершив кар'єру і відсутність йог в рейтингах означає, що на сьогодні "влада" ще не знайшла йому місце в можливих сценаріях. Але те, що на нього поклали око абсолютний факт.
https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/pratsyuemo-nad-novim-boem-v-usika-nazvali-imya-sensatsijnogo-supernika-na-nastupnij-poedinok.htm
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02.08.2025 17:31 Відповісти
Для малоросів це ж ідеальний кандидат.
Теперішній був те саме, тільки іншим займався перед виборами.
Навіщо їм кандидати з професійною освітою, з досвідом і з стійкою проукраїнською позицією.
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02.08.2025 17:30 Відповісти
Чо лиш два? Їх там троє
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02.08.2025 17:57 Відповісти
Тритій, рафінована гнида і точно не дебіл.
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02.08.2025 18:00 Відповісти
Nu ia padumal snachala pro usi Piskova .....🤣
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02.08.2025 16:13 Відповісти
Та поставте вже собі українські драйвери!
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02.08.2025 16:17 Відповісти
Довбойоб, в тебе є новий посол в США, йому і розкажи про позиції, нашо ти боксеру це нахрюкуєш🤷
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02.08.2025 16:13 Відповісти
Цікаво було б послухати двох майстрів розмовного жанру
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02.08.2025 16:13 Відповісти
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02.08.2025 16:16 Відповісти
Фотофакт. усик дивиться шарія
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02.08.2025 17:18 Відповісти
Translator

два дебіла та одна сила
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02.08.2025 16:13 Відповісти
скажи це Усіки і твоя послішка буде тільки у смайлах
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02.08.2025 16:24 Відповісти
а ти спитай у вусіка чий Крим
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02.08.2025 17:17 Відповісти
чергова жирафа із мордору. Дивись, може поумнішаєш
https://www.youtube.com/watch?v=G8VwUTRm7gA&ab_channel=Sport.ua
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02.08.2025 17:26 Відповісти
щось Єрмак розпух
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02.08.2025 16:15 Відповісти
мівіни переїв
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02.08.2025 16:25 Відповісти
Зеля зустрівся з Усиком а Єрмак нагуя?
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02.08.2025 16:16 Відповісти
то дєрьмак зустрівся з усиком, літцом к літцу, а зеля, як його ліва рука, тщатєльно записував )
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02.08.2025 16:27 Відповісти
Може ревнує?
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02.08.2025 16:28 Відповісти
Контролює щоб не сталось зради
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02.08.2025 16:33 Відповісти
ревнує мабуть, контролює, щоб нічого такого не було.
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02.08.2025 17:58 Відповісти
Єта какой та пазор...
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02.08.2025 16:17 Відповісти
Зеленскі воз пушінг зехорсес.
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02.08.2025 16:18 Відповісти
два інтелектуала, дипломата, міждународного рівня! А хто то поруч? перкладач напевно?
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02.08.2025 16:18 Відповісти
Млять, тепер будуть спати утрьох з єрмаком...
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02.08.2025 16:22 Відповісти
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02.08.2025 16:30 Відповісти
Це ДУЖЕ важливо.
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02.08.2025 16:31 Відповісти
Два стратеги.. Чим далі, тім більш схоже на Бидлостан. Усі ці "прімочкі" скопюйовани в ху.йла.
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02.08.2025 16:38 Відповісти
Якось на обидвох насрати...

Я хз, чому в мене так - але я топлю за Кличків.Бо той усик мене кумарить..
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02.08.2025 16:45 Відповісти
А рядового,який сидить в окопі,президент не бажає вислухати.
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02.08.2025 16:44 Відповісти
Або впоошника.ПІАРасти.
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02.08.2025 16:49 Відповісти
Він же ж не лох.
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02.08.2025 16:54 Відповісти
Зеленський зустрівся із Усиком: Говорили про посилення наших позицій у США. Позицій кого, Єрмака?
Єлдак з Янєлохом хоч не запрошували Усика в горбатий бункер?
Ех, жаль що не було найвидовищнішого нокауту в історії боксу цирку.
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02.08.2025 16:49 Відповісти
Горбатий бункер. Орнув
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02.08.2025 18:00 Відповісти
Хитрый Усик похлопал двух лошадок по загривкам,лошадки в восторге.
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02.08.2025 16:53 Відповісти
ой ой ой ...не до добра ця трійця разом , трохи соромно за Усика...здається готують зеленого президента -2 ... українцям треба бути обережнішими , хоча в світі кажуть шо граблі це другий український герб...не хотілося б...
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02.08.2025 16:53 Відповісти
Усик это ватная мразь, он сразу переобуется при первой возможности.
зелёная мразь ты должен с Патриотами и Героями Украины встречаться и осуждать проблемы страны и армии.
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02.08.2025 16:59 Відповісти
Президент зустрівся з майбутнім Президентом (з великою вірогідністю)
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02.08.2025 16:59 Відповісти
Абсолютно не факт. Усик відсутній в рейтингах які нам постійно підсовують. Спостерігайте за рейтингами уважніше.
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02.08.2025 17:01 Відповісти
Зеленський теж спочатку був відсутній, а потім на хвилі великої популярності (яка, до речі, зараз є у Усика) взяв і переміг на виборах, тому я не здивуюся, що Усик (якщо він звісно піде у політику) матиме великі шанси і електорат для того, щоб позмагатися за президентське крісло
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02.08.2025 17:08 Відповісти
Безумовно, але ще раз нагадаю: слідіть за рейтингами.
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02.08.2025 17:10 Відповісти
У незламно-потужних 73%-х дебілів і на таке мізків вистачить,..
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02.08.2025 17:30 Відповісти
Да! Давайте, виберіть ще Усика. А то Європі набридло вас утримувати, нехай вже рашка вам пенсії виплачує. Дебіли блд.
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02.08.2025 18:04 Відповісти
🤡🤡🤡
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02.08.2025 17:06 Відповісти
А де ж вислови про відбиті мізки?Клічка травили усі,я цього сектанта московського патріархату ні.
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02.08.2025 17:07 Відповісти
А де Вася "ломік"? Він теж мацкальських порхатих ********.
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02.08.2025 17:13 Відповісти
Ви справжній герой України - сказав президент.Зараз стану ще більшим героєм - відповів Усик і провів джеб...
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02.08.2025 17:38 Відповісти
Наверно через тыщю лет архиологи наидут картину портрет легенду о трех багатырях украины каторые перемогли всех разом.И воседать эти богатыри будут на трех скакунах пароды свинья а на ушах у них будет лапша.
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02.08.2025 17:43 Відповісти
Не пхайте боксера у президенти, він професійний боксер, хай боксує. А то вже клоун науправляв, що нарід кровʼю відхаркує
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02.08.2025 17:52 Відповісти
Внук москальського НКВДиста карателя (Зеленський) і син москальського ГРУшника (Єрмак) зустрілись з ''баксьором'' москальської псевдо-православної псевдо-церкви Алєксандром Усіком.

''До боролась Україна до самого краю'' - Тарас Шевченко...
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02.08.2025 18:09 Відповісти
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02.08.2025 18:15 Відповісти
 
 