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Зеленский встретился с Усиком: Говорили об усилении наших позиций в США. Мир не должен забывать о преступлениях РФ. ФОТО

Сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинским боксером Александром Усиком, который недавно защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей. Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик", - отметил Зеленский.

Зеленский и Усик
Зеленский и Усик

По словам главы государства, во время встречи с Усиком говорили именно об этом - о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

"Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21409) Усик Александр (83)


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Топ комментарии
+11
Зеля зустрівся з Усиком а Єрмак нагуя?
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02.08.2025 16:16 Ответить
+9
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02.08.2025 16:16 Ответить
+8
Цікаво було б послухати двох майстрів розмовного жанру
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02.08.2025 16:13 Ответить
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Два дебіла..
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02.08.2025 16:11 Ответить
Як думаєте ,ким є той ,хто інших називає дебілами?Так просто для загального розвитку,бо народу багато ,а людей мало.
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02.08.2025 16:16 Ответить
Як ж набридло..Ви коми та пробіли коли навчитесь розставляти?
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02.08.2025 16:20 Ответить
Думаєте в житті людини важливішим є коми і пробіли ніж взаїмне ставлення один до одного спецом для вас без ком і пробілів чи вплинуло це на розуміння питання .
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02.08.2025 16:25 Ответить
Відсутністьнаввтьпообілівтовпщаособостапроблема.пнх
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02.08.2025 16:35 Ответить
це путін - ***** та мєдведєв - алкаш? Все правильно, чи є інші думки?
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02.08.2025 16:20 Ответить
Тоді 4.
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02.08.2025 16:21 Ответить
а ви, мабуть, великої освіти? Хто дав вам право ображати Усіка? Чи Валуєв ваши все? Може поветкін - руцькій багатур:
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02.08.2025 16:28 Ответить
То валуєв ваше все. А до чого тут освіта?
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02.08.2025 16:34 Ответить
до того що ваші вислови як у м. захаровой. Назвати Героя України Усіка дебілом це як?
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02.08.2025 16:42 Ответить
То м.захарова то ваша рідня?? Грацулі.

Не чіпай мене. підріло кацапське.
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02.08.2025 16:48 Ответить
ось і поперло кацапське лайно. Шмара і є шмара.
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02.08.2025 16:55 Ответить
Самокритично
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02.08.2025 16:59 Ответить
малорос - федот Frol Fedoroff читай та дивись

________________________________________________________
Спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присудити Олександру Усику науковий ступінь доктора філософії у сфері права.

Під час захисту Усик з помилками читав підготовлені відповіді з листочка, а після негативних коментарів під https://t.me/zelyazradnik/47050 ВІДЕО, коментування заборонили
https://www.youtube.com/watch?v=eVS5UJ66vBc
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02.08.2025 17:07 Ответить
Ето сіла
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02.08.2025 16:38 Ответить
Два дебила - это сила !
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02.08.2025 16:59 Ответить
Згоден з автором вище. І щодо Усика також. Його продюсуватисе Єрмак. Він вважає Усика - рятівним колом для смарагдової влади після відмови співпраці Залужним. Однак бути політиком це зовсім інше амплуа, аніж боксер. Ми пам'ятаємо скільки разів Усик обісрався з Кримом. Тому помножте його факапи на 100 і отримаєте його імідж у майбутньому. Хіба що він не буде говорити взагалі, або ж даватиме підготовлені інтерв'ю єдиному марафону.
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02.08.2025 17:12 Ответить
На сьогодні Усик відсутній в рейтингах які нам постійно підсовують, тому розглядати його як можливу кандидаруру в преZеденти (на сьогодні) зарано.
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02.08.2025 17:15 Ответить
Nu ia padumal snachala pro usi Piskova .....🤣
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02.08.2025 16:13 Ответить
Та поставте вже собі українські драйвери!
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02.08.2025 16:17 Ответить
Довбойоб, в тебе є новий посол в США, йому і розкажи про позиції, нашо ти боксеру це нахрюкуєш🤷
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02.08.2025 16:13 Ответить
Цікаво було б послухати двох майстрів розмовного жанру
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02.08.2025 16:13 Ответить
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02.08.2025 16:16 Ответить
Translator

два дебіла та одна сила
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02.08.2025 16:13 Ответить
скажи це Усіки і твоя послішка буде тільки у смайлах
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02.08.2025 16:24 Ответить
щось Єрмак розпух
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02.08.2025 16:15 Ответить
мівіни переїв
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02.08.2025 16:25 Ответить
Зеля зустрівся з Усиком а Єрмак нагуя?
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02.08.2025 16:16 Ответить
то дєрьмак зустрівся з усиком, літцом к літцу, а зеля, як його ліва рука, тщатєльно записував )
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02.08.2025 16:27 Ответить
Може ревнує?
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02.08.2025 16:28 Ответить
Контролює щоб не сталось зради
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02.08.2025 16:33 Ответить
Єта какой та пазор...
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02.08.2025 16:17 Ответить
Зеленскі воз пушінг зехорсес.
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02.08.2025 16:18 Ответить
два інтелектуала, дипломата, міждународного рівня! А хто то поруч? перкладач напевно?
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02.08.2025 16:18 Ответить
Млять, тепер будуть спати утрьох з єрмаком...
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02.08.2025 16:22 Ответить
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02.08.2025 16:30 Ответить
Це ДУЖЕ важливо.
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02.08.2025 16:31 Ответить
Два стратеги.. Чим далі, тім більш схоже на Бидлостан. Усі ці "прімочкі" скопюйовани в ху.йла.
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02.08.2025 16:38 Ответить
Якось на обидвох насрати...

Я хз, чому в мене так - але я топлю за Кличків.Бо той усик мене кумарить..
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02.08.2025 16:45 Ответить
А рядового,який сидить в окопі,президент не бажає вислухати.
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02.08.2025 16:44 Ответить
Або впоошника.ПІАРасти.
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02.08.2025 16:49 Ответить
Він же ж не лох.
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02.08.2025 16:54 Ответить
Зеленський зустрівся із Усиком: Говорили про посилення наших позицій у США. Позицій кого, Єрмака?
Єлдак з Янєлохом хоч не запрошували Усика в горбатий бункер?
Ех, жаль що не було найвидовищнішого нокауту в історії боксу цирку.
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02.08.2025 16:49 Ответить
Хитрый Усик похлопал двух лошадок по загривкам,лошадки в восторге.
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02.08.2025 16:53 Ответить
ой ой ой ...не до добра ця трійця разом , трохи соромно за Усика...здається готують зеленого президента -2 ... українцям треба бути обережнішими , хоча в світі кажуть шо граблі це другий український герб...не хотілося б...
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02.08.2025 16:53 Ответить
Усик это ватная мразь, он сразу переобуется при первой возможности.
зелёная мразь ты должен с Патриотами и Героями Украины встречаться и осуждать проблемы страны и армии.
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02.08.2025 16:59 Ответить
Президент зустрівся з майбутнім Президентом (з великою вірогідністю)
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02.08.2025 16:59 Ответить
Абсолютно не факт. Усик відсутній в рейтингах які нам постійно підсовують. Спостерігайте за рейтингами уважніше.
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02.08.2025 17:01 Ответить
Зеленський теж спочатку був відсутній, а потім на хвилі великої популярності (яка, до речі, зараз є у Усика) взяв і переміг на виборах, тому я не здивуюся, що Усик (якщо він звісно піде у політику) матиме великі шанси і електорат для того, щоб позмагатися за президентське крісло
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02.08.2025 17:08 Ответить
Безумовно, але ще раз нагадаю: слідіть за рейтингами.
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02.08.2025 17:10 Ответить
🤡🤡🤡
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02.08.2025 17:06 Ответить
А де ж вислови про відбиті мізки?Клічка травили усі,я цього сектанта московського патріархату ні.
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02.08.2025 17:07 Ответить
А де Вася "ломік"? Він теж мацкальських порхатих ********.
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02.08.2025 17:13 Ответить
 
 