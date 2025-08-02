Зеленский встретился с Усиком: Говорили об усилении наших позиций в США. Мир не должен забывать о преступлениях РФ. ФОТО
Сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинским боксером Александром Усиком, который недавно защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей. Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, во время встречи с Усиком говорили именно об этом - о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.
"Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом", - добавил он.
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Не чіпай мене. підріло кацапське.
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Спеціалізована вчена рада ухвалила рішення присудити Олександру Усику науковий ступінь доктора філософії у сфері права.
Під час захисту Усик з помилками читав підготовлені відповіді з листочка, а після негативних коментарів під https://t.me/zelyazradnik/47050 ВІДЕО, коментування заборонили
https://www.youtube.com/watch?v=eVS5UJ66vBc
два дебіла та одна сила
Я хз, чому в мене так - але я топлю за Кличків.Бо той усик мене кумарить..
Єлдак з Янєлохом хоч не запрошували Усика в горбатий бункер?
Ех, жаль що не було найвидовищнішого нокауту в історії
боксуцирку.
зелёная мразь ты должен с Патриотами и Героями Украины встречаться и осуждать проблемы страны и армии.