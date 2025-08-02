Зеленский встретился с Усиком: Говорили об усилении наших позиций в США. Мир не должен забывать о преступлениях РФ. ФОТО

Сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинским боксером Александром Усиком, который недавно защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей. Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик", - отметил Зеленский.





По словам главы государства, во время встречи с Усиком говорили именно об этом - о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

"Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом", - добавил он.