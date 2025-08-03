Підрозділи СБС ліквідували понад сотню окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 2-3 серпня підрозділи угруповання Сили безпілотних систем уразили 661 унікальну ціль противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено зокрема
- 168 одиниць особового складу, з яких 104 – ліквідовано;
- 27 одиниць автомобільної техніки та 21 мотоцикл;
- 11 артилерійських систем та 7 одиниць бронетехніки.
"Крім того, знищено 20 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 12 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–03.07) знищено/уражено 2077 цілей, з яких 502 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
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