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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС ліквідували понад сотню окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 2-3 серпня підрозділи угруповання Сили безпілотних систем уразили 661 унікальну ціль противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

  • 168 одиниць особового складу, з яких 104 – ліквідовано;
  • 27 одиниць автомобільної техніки та 21 мотоцикл;
  • 11 артилерійських систем та 7 одиниць бронетехніки.

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"Крім того, знищено 20 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 12 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–03.07) знищено/уражено 2077 цілей, з яких 502 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи СБС

Автор: 

ліквідація (4296) знищення (7913) Сили безпілотних систем (180)


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Нашим Воїнам щира подяка за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
б
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03.08.2025 20:06 Відповісти
план Трампа виконують
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03.08.2025 20:19 Відповісти
"Унікальні" мотоцикли і шушпанцери із "Жигулів"?
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03.08.2025 21:10 Відповісти
 
 