Подразделения СБС ликвидировали более сотни оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 2-3 августа подразделения группировки Силы беспилотных систем поразили 661 уникальную цель противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности:

168 единиц личного состава, из которых 104 - ликвидировано;

27 единиц автомобильной техники и 21 мотоцикл;

11 артиллерийских систем и 7 единиц бронетехники.

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"Кроме того, уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 12 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-03.07) уничтожено/поражено 2077 целей, из которых 502 - личный состав противника", - говорится в сообщении.