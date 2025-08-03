Подразделения СБС ликвидировали более сотни оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 2-3 августа подразделения группировки Силы беспилотных систем поразили 661 уникальную цель противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены в частности:
- 168 единиц личного состава, из которых 104 - ликвидировано;
- 27 единиц автомобильной техники и 21 мотоцикл;
- 11 артиллерийских систем и 7 единиц бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 12 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-03.07) уничтожено/поражено 2077 целей, из которых 502 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
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