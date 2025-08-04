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Виробнича будівля горить у Кривому Розі: троє загиблих. ФОТОрепортаж
У Покровському районі Кривого Рогу загорілася одноповерхова виробнича будівля.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок пожежі загинули 3 людини.
Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв.м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
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