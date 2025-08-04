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Новини Фото Пожежі в Україні
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Виробнича будівля горить у Кривому Розі: троє загиблих. ФОТОрепортаж

У Покровському районі Кривого Рогу загорілася одноповерхова виробнича будівля.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок пожежі загинули 3 людини.

Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв.м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

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Пожежа у Кривому Розі 4 серпня Троє загиблих
Пожежа у Кривому Розі 4 серпня Троє загиблих
Пожежа у Кривому Розі 4 серпня Троє загиблих
Пожежа у Кривому Розі 4 серпня Троє загиблих
Пожежа у Кривому Розі 4 серпня Троє загиблих

Автор: 

Кривий Ріг (1391) пожежа (4393) ДСНС (5237) Дніпропетровська область (4098) Криворізький район (184)


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