У Львові загорівся готель, в одному з номерів стався вибух: 6 осіб госпіталізовані, серед них - двоє дітей. ВIДЕО

Сьогодні, 4 серпня 2025 року, у Львові виникла пожежа в готелі "Власта". Причину загоряння наразі встановлюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівської міської ради.

Як зазначається, площа займання - близько 300 квадратних метрів.

"На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них — двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає — травми легкі", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Обставини події з’ясовуються.

Також читайте: Масштабну пожежу ліквідували на Донеччині: вогонь пройшов близько 1400 гектарів лісу. ФОТОрепортаж

Згодом у міськраді повідомили, що із готелю "Власта" госпіталізовано шестеро людей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група.

Пожежу практично ліквідовано.