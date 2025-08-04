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Новини Відео Пожежі в Україні
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У Львові загорівся готель, в одному з номерів стався вибух: 6 осіб госпіталізовані, серед них - двоє дітей. ВIДЕО

Сьогодні, 4 серпня 2025 року, у Львові виникла пожежа в готелі "Власта". Причину загоряння наразі встановлюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівської міської ради.

Як зазначається, площа займання - близько 300 квадратних метрів.

"На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них — двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає — травми легкі", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Обставини події з’ясовуються.

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Згодом у міськраді повідомили, що із готелю "Власта" госпіталізовано шестеро людей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група.

Пожежу практично ліквідовано.

Автор: 

Львів (3120) готель (217) пожежа (4393) Львівська область (2507) Львівський район (87)


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Пожежу практично ліквідовано-це як?
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04.08.2025 15:00 Відповісти
Ну, саме якось догорить .
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04.08.2025 15:47 Відповісти
В Херсоне даже не пытаются тушить. С обеда дом горит - никого это не интересует.
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04.08.2025 15:49 Відповісти
 
 