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Во Львове загорелся отель, в одном из номеров произошел взрыв: 6 человек госпитализированы, среди них - двое детей

Пожар в отеле Львова

Сегодня, 4 августа 2025 года, во Львове возник пожар в гостинице "Власта". Причину возгорания сейчас устанавливают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского городского совета.

Как отмечается, площадь возгорания - около 300 квадратных метров.

"На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них - двое детей. Все госпитализированы в Первое медицинское объединение. Угрозы их жизни нет - травмы легкие", - говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Впоследствии в горсовете сообщили, что из отеля "Власта" госпитализированы шесть человек. Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа.

Пожар практически ликвидирован.

Автор: 

Львов (4618) отель (125) пожар (6010) Львовская область (2976) Львовский район (78)


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Пожежу практично ліквідовано-це як?
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04.08.2025 15:00 Ответить
 
 