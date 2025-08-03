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Масштабный пожар ликвидирован в Донецкой области: огонь прошел около 1400 гектаров леса. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 июля в результате вражеских обстрелов на территории Краматорского района возник масштабный лесной пожар. Пожарные совместно с работниками лесного хозяйства безотлагательно начали проводить комплекс мер по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что образовались 8 отдельных очагов возгорания, которые представляли серьезную угрозу для окружающей среды и близлежащих населенных пунктов.

Благодаря скоординированным действиям и отважности спасателей все очаги удалось локализовать и ликвидировать.

"Общая площадь, пройденная огнем, составила около 1400 гектаров леса", - сообщили в ГСЧС.

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Спасатели продолжают дежурство в пожароопасных зонах, чтобы не допустить повторного возгорания.

Лесной пожар в Донецкой области 3 августа
Лесной пожар в Донецкой области 3 августа
Лесной пожар в Донецкой области 3 августа
Лесной пожар в Донецкой области 3 августа
Лесной пожар в Донецкой области 3 августа

Автор: 

пожар (6005) Донецкая область (10377) Краматорский район (539)


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