Масштабный пожар ликвидирован в Донецкой области: огонь прошел около 1400 гектаров леса. ФОТОРЕПОРТАЖ
29 июля в результате вражеских обстрелов на территории Краматорского района возник масштабный лесной пожар. Пожарные совместно с работниками лесного хозяйства безотлагательно начали проводить комплекс мер по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что образовались 8 отдельных очагов возгорания, которые представляли серьезную угрозу для окружающей среды и близлежащих населенных пунктов.
Благодаря скоординированным действиям и отважности спасателей все очаги удалось локализовать и ликвидировать.
"Общая площадь, пройденная огнем, составила около 1400 гектаров леса", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели продолжают дежурство в пожароопасных зонах, чтобы не допустить повторного возгорания.
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