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Новини Фото Лісова пожежа на Донеччині
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Масштабну пожежу ліквідували на Донеччині: вогонь пройшов близько 1400 гектарів лісу. ФОТОрепортаж

29 липня внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського району виникла масштабна лісова пожежа. Вогнеборці спільно з працівниками лісового господарства невідкладно почали проводити комплекс заходів із ліквідації надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що утворилися 8 окремих осередків займання, які становили серйозну загрозу для навколишнього середовища та прилеглих населених пунктів.

Завдяки скоординованим діям й відважності рятувальників усі осередки вдалося локалізувати та ліквідувати.

"Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 1400 гектарів лісу", - повідомили в ДСНС.

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Рятувальники продовжують чергування у пожежонебезпечних зонах, щоб не допустити повторного займання.

Лісова пожежа на Донеччині 3 серпня
Лісова пожежа на Донеччині 3 серпня
Лісова пожежа на Донеччині 3 серпня
Лісова пожежа на Донеччині 3 серпня
Лісова пожежа на Донеччині 3 серпня

Автор: 

пожежа (4389) Донецька область (9193) Краматорський район (545)


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