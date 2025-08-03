Масштабну пожежу ліквідували на Донеччині: вогонь пройшов близько 1400 гектарів лісу. ФОТОрепортаж

29 липня внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського району виникла масштабна лісова пожежа. Вогнеборці спільно з працівниками лісового господарства невідкладно почали проводити комплекс заходів із ліквідації надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що утворилися 8 окремих осередків займання, які становили серйозну загрозу для навколишнього середовища та прилеглих населених пунктів.

Завдяки скоординованим діям й відважності рятувальників усі осередки вдалося локалізувати та ліквідувати.

"Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 1400 гектарів лісу", - повідомили в ДСНС.

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Рятувальники продовжують чергування у пожежонебезпечних зонах, щоб не допустити повторного займання.









