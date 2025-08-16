УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9820 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
8 487 9

"І це все?". Зустріч Трампа і путіна на Алясці у ФОТОжабах

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1635) політика (4687) путін володимир (24566) фотожаба (14144) Трамп Дональд (6858)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2025 10:39 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 10:48 Відповісти
😀😀😀👍
показати весь коментар
16.08.2025 11:19 Відповісти
Сукмн син. Так так, сша це ваш сукин син.
показати весь коментар
16.08.2025 10:42 Відповісти
Було б дуже смішно, якби не було так сумно.
показати весь коментар
16.08.2025 11:01 Відповісти
Три варіанта дивної поведінки рудого Донні: 1. Він ********, 2. Він агент кремля, 3. Він жертва шантажу кремля(а не треба займатися непотрібом з ким попало). Взагалі все виглядає так, що дна в падінні самоповаги рудого блазня перед путлером не існує!
показати весь коментар
16.08.2025 11:18 Відповісти
Гадаю тут джекпот 3 в 1
показати весь коментар
16.08.2025 11:22 Відповісти
З Тампоном вже давно все зрозуміло.Питання ,що думає Конгрес,Сенат і мудрий нарід Америки? США галапуючими темпами перетворюється в паРашу а головне ,що всі це розуміють.Цікава реакція ЄС.
показати весь коментар
16.08.2025 11:23 Відповісти
Жалко що в нас немає своєї преси в сша. Так би показали американцям як Тампон плазував перед людоїдом і дітовбивцею.
показати весь коментар
16.08.2025 11:45 Відповісти
 
 