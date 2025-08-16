РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
8 020 9

"И это все?". Встреча Трампа и Путина на Аляске в ФОТОжабах

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лавров Сергей (2349) политика (7244) путин владимир (31964) фотожаба (14662) Трамп Дональд (6342)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.08.2025 10:39 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 10:48 Ответить
😀😀😀👍
показать весь комментарий
16.08.2025 11:19 Ответить
Сукмн син. Так так, сша це ваш сукин син.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:42 Ответить
Було б дуже смішно, якби не було так сумно.
показать весь комментарий
16.08.2025 11:01 Ответить
Три варіанта дивної поведінки рудого Донні: 1. Він ********, 2. Він агент кремля, 3. Він жертва шантажу кремля(а не треба займатися непотрібом з ким попало). Взагалі все виглядає так, що дна в падінні самоповаги рудого блазня перед путлером не існує!
показать весь комментарий
16.08.2025 11:18 Ответить
Гадаю тут джекпот 3 в 1
показать весь комментарий
16.08.2025 11:22 Ответить
З Тампоном вже давно все зрозуміло.Питання ,що думає Конгрес,Сенат і мудрий нарід Америки? США галапуючими темпами перетворюється в паРашу а головне ,що всі це розуміють.Цікава реакція ЄС.
показать весь комментарий
16.08.2025 11:23 Ответить
Жалко що в нас немає своєї преси в сша. Так би показали американцям як Тампон плазував перед людоїдом і дітовбивцею.
показать весь комментарий
16.08.2025 11:45 Ответить
 
 