Ветеран 66-ОМБр ЗСУ Андрій Міхов отримав інклюзивне авто. ФОТО

Ветеран 66-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Андрій Міхов, який брав участь у бойових діях на напрямках Донецької та Луганської областей, отримав інклюзивний автомобіль у межах проєкту "Боротись за своїх. Достойне життя ветеранам".

Як інформує Цензор.НЕТ, цей проєкту започатковано "Українською правдою" за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation.

"Для нас важливо підтримувати наших людей – ветеранів. Це частина наших цінностей та стратегія фонду. Ми закликаємо інші фонди приєднуватися до таких ініціатив і допомагати тим, хто боронив країну", – зазначив віцепрезидент благодійного фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Ветеран Андрій Міхов отримав інклюзивне авто

Зазначається, що Андрій Міхов родом з Одещини, наразі з сімʼєю мешкає в Миколаєві.

"Щиро дякую проєкту та всім небайдужим. Це не просто машина – це мобільність, свобода руху, можливість бути поруч із побратимами та рідними, вирішувати щоденні справи та рухатися вперед. Ваша допомога – це нагадування, що ми, ветерани, не залишилися сам на сам зі своїм шляхом", – сказав Міхов.

Ветеран Андрій Міхов отримав інклюзивне авто

За даними організаторів, в Україні понад 300 тис. ветеранів мають інвалідність. Проєкт "Боротись за своїх. Достойне життя ветеранам" спрямований на підтримку таких військових.

ветерани (1115) інклюзія (78) Favbet (30)
