Кабмін спрямував майже 322 мільйони на зарплати фахівцям із супроводу ветеранів

Кабінет Міністрів спрямував майже 322 млн грн на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів, які вже працюють у близько тисячі громад.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 липня.

За словами Шмигаля, поставлена мета, щоб кожна громада мала достатньо таких спеціалістів.

Він також підкреслив, що знайти фахівця із супроводу ветеранам тепер простіше завдяки новому цифровому простору "Ветеран Pro".

Як повідомлялося, на початку липня в мобільному застосунку "Дія" запустили окремий розділ "Ветеран Pro" для військових, ветеранів і родин загиблих захисників. Застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран, щоб пропонувати саме ветеранські послуги і сервіси.

Так, новий функціонал у "Дії" розрахований на такі категорії громадян: ветеранів війни; постраждалих учасників Революції Гідності; членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів уніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів.