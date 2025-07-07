У "Дії" запустили розділ "Ветеран Pro"

У мобільному застосунку "Дія" запустили окремий розділ "Ветеран Pro" для військових, ветеранів і родин загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, "Ветеран Pro" запустили спільно Міністерство у справах ветеранів і Міністерство цифрової трансформації.

"Сьогодні ми робимо ще один крок назустріч нашим захисникам і захисницям - запроваджуємо цифрову екосистему "Ветеран Pro", що орієнтована виключно на ветеранську спільноту. Вона дає доступ ветеранам до низки наявних державних сервісів підтримки. Це програми для адаптації розвитку і реалізації в мирному, в цивільному житті", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації "Ветеран Pro".

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За словами премʼєра, ця екосистема буде оновлюватися, розвиватися, зростати, до неї включатимуть нові послуги, нові ініціативи, які потрібні захисникам і захисницям.

Своєю чергою віцепрем'єр - міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що в подальшому для ветеранів також буде доступна можливість змінити іконку застосунку "Дія" стилізовану для ветеранів.

Він зазначив, що сам застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран, щоб пропонувати саме ветеранські послуги і сервіси.

Так, новий функціонал у "Дії" розрахований на такі категорії громадян: ветеранів війни; постраждалих учасників Революції Гідності; членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

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Зазначається, що в розділі "Ветеран Pro" користувачі зможуть: подавати заяви та запити на отримання публічних послуг; отримувати необхідну інформацію про доступні сервіси; оформлювати довідки та витяги; проходити опитування; переглядати інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подавати заяву на відповідний супровід; отримувати новини для ветеранів.

Заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський зазначив, що в подальшому у "Ветеран Pro" будуть доступні такі сервіси: актуалізація даних в Реєстрі ветеранів; пошук стоматології, реабілітаційних центрів, центрів протезування; інформування про спортивні змагання; цифровізація пільгових квитків для ветеранів.

На сьогодні в "Дії" згенеровано 556,2 тис. посвідчень ветерана, надано 365 статусів особи з інвалідністю в наслідок війни, 400 статусів особи члена сімʼї загиблого (померлого) ветерана війни, долучилося понад 100 тис. ветеранів до послуги ветеранський спорт, надано 2 тис. грантів для ветеранів по програмі "єРобота", надано 53,9 тис. витягів з реєстру ветеранів війни.