В "Дії" запустили раздел "Ветеран Pro"

В мобильном приложении "Дія" запустили отдельный раздел "Ветеран Pro" для военных, ветеранов и семей погибших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, "Ветеран Pro" запустили совместно Министерство по делам ветеранов и Министерство цифровой трансформации.

"Сегодня мы делаем еще один шаг навстречу нашим защитникам и защитницам - вводим цифровую экосистему "Ветеран Pro", ориентированную исключительно на ветеранское сообщество. Она дает доступ ветеранам к ряду имеющихся государственных сервисов поддержки. Это программы для адаптации развития и реализации в мирной, в гражданской жизни", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации "Ветеран Pro".

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По словам премьера, эта экосистема будет обновляться, развиваться, расти, в нее будут включать новые услуги, новые инициативы, которые нужны защитникам и защитницам.

В свою очередь вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что в дальнейшем для ветеранов также будет доступна возможность изменить иконку приложения "Дія" стилизованную для ветеранов.

Он отметил, что само приложение будет автоматически адаптироваться, когда им пользуется ветеран, чтобы предлагать именно ветеранские услуги и сервисы.

Так, новый функционал в "Дії" рассчитан на такие категории граждан: ветеранов войны; пострадавших участников Революции Достоинства; членов семей погибших (умерших) ветеранов войны; членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

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Отмечается, что в разделе "Ветеран Pro" пользователи смогут: подавать заявления и запросы на получение публичных услуг; получать необходимую информацию о доступных сервисах; оформлять справки и выписки; проходить опрос; просматривать информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подавать заявление на соответствующее сопровождение; получать новости для ветеранов.

Заместитель министра по делам ветеранов Олег Шиманский отметил, что в дальнейшем в "Ветеран Pro" будут доступны следующие сервисы: актуализация данных в Реестре ветеранов; поиск стоматологии, реабилитационных центров, центров протезирования; информирование о спортивных соревнованиях; цифровизация льготных билетов для ветеранов.

На сегодня в "Дії" сгенерировано 556,2 тыс. удостоверений ветерана, предоставлено 365 статусов лица с инвалидностью вследствие войны, 400 статусов лица члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, присоединилось более 100 тыс. ветеранов к услуге ветеранский спорт, предоставлено 2 тыс. грантов для ветеранов по программе "еРобота", предоставлено 53,9 тыс. выписок из реестра ветеранов войны.