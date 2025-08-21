522 1
Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: загинув чоловік, поранено 5 осіб, зокрема поліцейських. ФОТО
Російські окупанти з артилерії вдарили по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого загинув чоловік. 5 осіб дістали поранення, зокрема двоє поліцейських.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок ранкового удару загинув 61-річний чоловік. Попередньо, 5 осіб, зокрема двоє працівників поліції, дістали поранення різного ступеня тяжкості. Дані про потерпілих уточнюються.
