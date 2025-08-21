Доба на Донеччині: троє загиблих, шестеро поранених, руйнувань зазнали 92 цивільні об’єкти. ФОТО

Упродовж доби російських обстрілів зазнала Донецька область, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровському районі у Білозерському поранено людину. У Покровську пошкоджено будинок, у Грузькому - 14 приватних будинків і адмінбудівлю, а в Новотроїцькому — 2 будинки понівечені.

Краматорський район

У Краматорському районі у Лимані пошкоджено 3 будинки і нежитлове приміщення, у Яровій — будинок, господарчу споруду і авто. У Маяках пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську поранено людину, пошкоджено двоповерхівку і авто, знищено вантажівку, 4 легковика і 3 трактори. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, там також пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, 15 торгових павільйонів, 2 крамниці, інфраструктуру, 6 гаражів і 2 автівки. В Іванопіллі пошкоджено 8 приватних будинків, а в Іллінівці росіяни атакували інфраструктуру.

Бахмутський район

В Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Звідти було евакуйовано 1608 людей, у тому числі 158 дітей.

