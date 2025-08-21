Сутки на Донетчине: трое погибших, шестеро раненых, разрушениям подверглись 92 гражданских объекта. ФОТО

В течение суток российским обстрелам подверглась Донецкая область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В Покровском районе в Белозерском ранен человек. В Покровске поврежден дом, в Грузском - 14 частных домов и админздание, а в Новотроицком - 2 дома изуродованы.

В Краматорском районе в Лимане повреждены 3 дома и нежилое помещение, в Яровой - дом, хозяйственная постройка и авто. В Маяках повреждена инфраструктура. В Краматорске ранен человек, повреждены двухэтажка и авто, уничтожены грузовик, 4 легковушки и 3 трактора. В Константиновке 3 человека погибли и 4 ранены, там также повреждены 9 многоэтажек, 8 частных домов, 15 торговых павильонов, 2 магазина, инфраструктура, 6 гаражей и 2 автомобиля. В Иванополье повреждено 8 частных домов, а в Ильиновке россияне атаковали инфраструктуру.

В Бахмутском районе в Северске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Оттуда было эвакуировано 1608 человек, в том числе 158 детей.

