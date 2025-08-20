Сутки на Донетчине: один погибший и 10 раненых, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

В течение суток российские военные наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший, раненые и разрушения.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 20 августа рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 6 многоэтажек и админздание.

Краматорский район

В Лимане ранен человек, повреждена инфраструктура; в Ямполе ранен человек, поврежден дом; в Дробышево повреждены 3 дома. В Новоандреевке Александровской громады 1 дом разрушен и 5 повреждены. В Константиновке ранены 6 человек, повреждены 30 многоэтажек, 5 частных домов, 6 админзданий, 2 кафе, 2 магазина, 3 объекта сферы услуг и авто; в Иванополье повреждены 39 частных домов.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома.



Отмечается, что всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1760 человек, в том числе 250 детей.















