РФ ударила по домам в Доброполье: есть погибший и раненый. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке Доброполья в Донецкой области, в результате чего погиб человек, известно об одном раненом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела возникли пожары.

Повреждены по меньшей мере 6 многоквартирных домов. Спасатели ликвидировали все возгорания.

"Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники эвакуировали из разрушенной многоэтажки 1 человека. Из заблокированной квартиры спасатели достали мужчину, который, к сожалению, умер в карете "скорой", - говорится в сообщении.

