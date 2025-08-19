РФ ударила по домам в Доброполье: есть погибший и раненый. ВИДЕО+ФОТО
Российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке Доброполья в Донецкой области, в результате чего погиб человек, известно об одном раненом.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела возникли пожары.
Повреждены по меньшей мере 6 многоквартирных домов. Спасатели ликвидировали все возгорания.
"Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники эвакуировали из разрушенной многоэтажки 1 человека. Из заблокированной квартиры спасатели достали мужчину, который, к сожалению, умер в карете "скорой", - говорится в сообщении.
