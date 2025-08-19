УКР
РФ вдарила по будинках у Добропіллі: Є загиблий та поранений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по житловій забудові Добропілля у Донецькій області, внаслідок чого загинула людина, відомо про одного пораненого.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі.

Пошкоджено щонайменше 6 багатоквартирних будинків. Рятувальники ліквідували всі займання.

"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники евакуювали зі зруйнованої багатоповерхівки 1 людину. Із заблокованої квартири рятувальники дістали чоловіка, який, на жаль, помер у кареті швидкої", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини

Наслідки удару РФ по Добропіллю 19 серпня 2025 року
