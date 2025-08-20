УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10945 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
236 0

Доба на Донеччині: один загиблий і 10 поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські військові завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 20 серпня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Також читайте: Для евакуйованих з Донеччини підготують 30 тис. місць для проживання, - Мінрозвитку

обстріли Донеччини

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено інфраструктуру; у Ямполі поранено людину, пошкоджено будинок; у Дробишевому пошкоджено 3 будинки. У Новоандріївці Олександрівської громади 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. У Костянтинівці поранено 6 людей, пошкоджено 30 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 6 адмінбудівель, 2 кав'ярні, 2 крамниці, 3 об'єкти сфери послуг і авто; в Іванопіллі пошкоджено 39 приватних будинків.

Також дивіться: РФ вдарила по будинках у Добропіллі: Є загиблий та поранений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

обстріли Донеччини

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1760 людей, зокрема 250 дітей.

обстріли Донеччини
обстріли Донеччини
обстріли Донеччини
обстріли Донеччини
обстріли Донеччини
обстріли Донеччини
обстріли Донеччини
обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (30409) Донецька область (9356) Краматорський район (598) Покровський район (916) Костянтинівка (425) Добропілля (70) Лиман (94) Ямпіль (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 