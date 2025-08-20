Доба на Донеччині: один загиблий і 10 поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські військові завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 20 серпня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
Краматорський район
У Лимані поранено людину, пошкоджено інфраструктуру; у Ямполі поранено людину, пошкоджено будинок; у Дробишевому пошкоджено 3 будинки. У Новоандріївці Олександрівської громади 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. У Костянтинівці поранено 6 людей, пошкоджено 30 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 6 адмінбудівель, 2 кав'ярні, 2 крамниці, 3 об'єкти сфери послуг і авто; в Іванопіллі пошкоджено 39 приватних будинків.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1760 людей, зокрема 250 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль