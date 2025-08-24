УКР
Підрозділи СБС ліквідували 117 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 665 унікальних цілей противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба СБС.

Уражено, зокрема

  • 189 одиниць особового складу, з яких 117 – ліквідовано;
  • 31 одиницю автомобільної техніки та 23 мотоцикли;
  • 12 артилерійських систем, та 3 одиниці бронетехніки.

Результати роботи підрозділів СБС

"Крім того, знищено 37 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–24.08) знищено/уражено 17390 цілей, з яких 4027 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

ліквідація (4376) знищення (8053) Сили безпілотних систем (209) війна в Україні (5833)
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ! Й подяка воїнам за подарунки з вірою в СЛАВУ УКРАЇНИ!
