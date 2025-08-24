Підрозділи СБС ліквідували 117 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 665 унікальних цілей противника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба СБС.
Уражено, зокрема
- 189 одиниць особового складу, з яких 117 – ліквідовано;
- 31 одиницю автомобільної техніки та 23 мотоцикли;
- 12 артилерійських систем, та 3 одиниці бронетехніки.
"Крім того, знищено 37 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–24.08) знищено/уражено 17390 цілей, з яких 4027 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наталия Гончар
показати весь коментар24.08.2025 19:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль