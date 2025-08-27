Сирський обговорив із керівництвом Штабу оборони Британії співпрацю та першочергові потреби Сил оборони. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Ентоні Радакіном та його наступником на посаді, головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці переговори стали черговим свідченням дієвого стратегічного партнерства України та Сполученого Королівства у військовій галузі.

Сирський розповів колегам про оперативну обстановку на фронті, можливі шляхи розвитку двосторонньої співпраці та першочергові потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці. Це системи ППО і ракети, артилерійські системи, РСЗВ тощо.





"На жаль, це був останній офіційний візит в Україну сера Ентоні Радакіна на посаді начальника Штабу оборони Великої Британії", - зауважив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ висловив серу Радакіну та в його особі – уряду і всьому народу Британії глибоку вдячність за величезний внесок у розвиток спроможностей Сил оборони України, консолідацію міжнародної підтримки та військової допомоги для відбиття російської агресії.

"Саме адмірал Ентоні Радакін протягом цих чотирьох років був головним лобістом надання Україні летального озброєння, починаючи з 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW напередодні повномасштабного російського вторгнення", - наголосив Сирський.

Також Сирський вручив серу Ентоні Радакіну найвищу відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України – почесний нагрудний знак "Хрест заслуги".





"Впевнений, що британська підтримка України залишатиметься такою непохитною і з наступним начальником Штабу оборони Великої Британії – головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном", - резюмував Сирський.