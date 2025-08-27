Сырский обсудил с руководством Штаба обороны Великобритании сотрудничество и первоочередные потребности Сил обороны. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакином и его преемником на посту, главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном.

Об этом Сырский сообщил на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти переговоры стали очередным свидетельством действенного стратегического партнерства Украины и Соединенного Королевства в военной отрасли.

Сырский рассказал коллегам об оперативной обстановке на фронте, возможных путях развития двустороннего сотрудничества и первоочередных потребностях Сил обороны Украины в вооружении и военной технике. Это системы ПВО и ракеты, артиллерийские системы, РСЗО и тому подобное.





"К сожалению, это был последний официальный визит в Украину сэра Энтони Радакина в должности начальника Штаба обороны Великобритании", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ выразил сэру Радакину и в его лице - правительству и всему народу Великобритании глубокую благодарность за огромный вклад в развитие возможностей Сил обороны Украины, консолидацию международной поддержки и военной помощи для отражения российской агрессии.

"Именно адмирал Энтони Радакин в течение этих четырех лет был главным лоббистом предоставления Украине летального вооружения, начиная с 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW накануне полномасштабного российского вторжения", - подчеркнул Сырский.

Также Сырский вручил сэру Энтони Радакину высшую награду Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины - почетный нагрудный знак "Хрест заслуги".





"Уверен, что британская поддержка Украины будет оставаться такой непоколебимой и со следующим начальником Штаба обороны Великобритании - главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном", - резюмировал Сырский.