Доба на Донеччині: масовані удари по Краматорському, Покровському та Бахмутському районах. Загинули троє цивільних, поранено ще трьох. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти завдали ударів по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донеччини. Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще троє дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено нежитлове приміщення. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 35 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 6 інфраструктурних об'єктів і 6 автівок.

У Новоявленці Новодонецької громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено; в Іверському пошкоджено склад. В Олександрівці пошкоджено 12 будинків, адмінбудівлю, гараж і 7 одиниць транспорту.

У Райському Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці 2 людини загинули, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 2 крамниці, 4 торгові павільйони і авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

