Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі росіяни вбили людину. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки і гараж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни понад 30 разів атакували Нікопольщину протягом дня, - ОВА. ФОТОрепортаж





