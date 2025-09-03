Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь, унаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Нікополі росіяни вбили людину. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки і гараж.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар03.09.2025 15:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
zloj pens #587166
показати весь коментар03.09.2025 15:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль