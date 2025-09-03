УКР
380 2

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі росіяни вбили людину. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки і гараж.

Обстріл нікополя 3 вересня
Обстріл нікополя 3 вересня
Обстріл нікополя 3 вересня

Автор: 

обстріл Нікополь Дніпропетровська область Нікопольський район
Ударів у відповідь традиційно не буде.
03.09.2025 15:26 Відповісти
Кацапи офіційно називают Нікополь полігон №1.
03.09.2025 15:46 Відповісти
 
 