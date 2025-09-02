Росіяни понад 30 разів атакували Нікопольщину протягом дня, - ОВА. ФОТОрепортаж
2 вересня понад 30 разів за день агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, гараж, лінія електропередач.
По Грушівській громаді, що на Криворіжжі, ворог поцілив безпілотником. Всюди – без загиблих і постраждалих.
