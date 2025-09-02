УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9595 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
148 0

Росіяни понад 30 разів атакували Нікопольщину протягом дня, - ОВА. ФОТОрепортаж

2 вересня понад 30 разів за день агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, гараж, лінія електропередач.

Читайте: Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: три людини загинули, чотири - поранені. ФОТОрепортаж

По Грушівській громаді, що на Криворіжжі, ворог поцілив безпілотником. Всюди – без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (30644) Дніпропетровська область (4206) Криворізький район (198) Нікопольський район (413) війна в Україні (5975)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 