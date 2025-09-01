Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: три людини загинули, чотири - поранені. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 1 вересня російські війська завдавали ударів по Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Синельниківський район
Ворог не припиняє терор Синельниківщини. Від ранку під ударом були три громади – Покровська, Маломихайлівська та Слов’янська.
Унаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще двоє - постраждали. Частково зруйнований приватний будинок, 2 – пошкоджені. Знищені та понівечені господарські споруди, побитий трактор.
За уточненою інформацією, вночі окрім безпілотника агресор спрямував на Покровську громаду КАБ. Загинув чоловік. Зруйнована приватна оселя, знищене авто, ще 4 легковики – побиті.
Нікопольський район
На Нікопольщині російська армія атакувала райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.
Поранені двоє чоловіків. Пошкоджені інфраструктура, 9 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач.
Криворізький район
По Зеленодольській громаді Криворізького району противник влучив БпЛА. Виникла пожежа.
