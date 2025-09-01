УКР
Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: три людини загинули, чотири - поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 1 вересня російські війська завдавали ударів по Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Синельниківський район

Ворог не припиняє терор Синельниківщини. Від ранку під ударом були три громади – Покровська, Маломихайлівська та Слов’янська.

Унаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще двоє - постраждали. Частково зруйнований приватний будинок, 2 – пошкоджені. Знищені та понівечені господарські споруди, побитий трактор.

За уточненою інформацією, вночі окрім безпілотника агресор спрямував на Покровську громаду КАБ. Загинув чоловік. Зруйнована приватна оселя, знищене авто, ще 4 легковики – побиті.

Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

Нікопольський район

На Нікопольщині російська армія атакувала райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

Поранені двоє чоловіків. Пошкоджені інфраструктура, 9 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач.

Криворізький район

По Зеленодольській громаді Криворізького району противник влучив БпЛА. Виникла пожежа.

Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Дніпропетровщини 1 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

