Ворог не має контролю в Дачному на Дніпропетровщині, - DeepState

Російські війська не контролюють Дачне в Дніпропетровській області, а також підходи до села.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично села як такого і так нема, пару хат і все. Але Силам Оборони вдається контролювати і це, а також підходи до Дачного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни присутні в лісі південніше села, а також у лісосмузі на адмінмежі областей.

"Основна увага противника зараз західніше — на Філії. Ворог постійно пробує піхотою залазити в ліс, закріплятися там і насичуватися, щоб далі рухатися в село. Вже було знищено декілька груп, які просочилися і подібні зачистки тривають постійно. Найголовніше — не дати кацапам зайняти ліс, адже вибити його звідти буде практично неможливо, а це створить подальші несприятливі наслідки", - розповіли аналітики.

Читайте: Росіяни зараз зупинені на адмінкордоні Дніпропетровської області, - ОСУВ "Дніпро"

Також зазначається, що росіяни іноді "можуть забігати в село і піднімати прапор", що суперечить заявам гш рф про контроль над селом.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ також спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині.

Раніше 30 серпня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив, що російські війська нібито захопили Дачне та Філію на Дніпропетровщині.