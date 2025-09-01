РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9274 посетителя онлайн
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
708 1

Враг не имеет контроля в Дачном на Днепропетровщине, - DeepState

Дачное под контролем Сил обороны

Российские войска не контролируют Дачное в Днепропетровской области, а также подходы к селу.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически села как такового и так нет, пару домов и все. Но Силам Обороны удается контролировать и это, а также подходы к Дачному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне присутствуют в лесу южнее села, а также в лесополосе на админгранице областей.

"Основное внимание противника сейчас западнее - на Филии. Враг постоянно пробует пехотой залезать в лес, закрепляться там и насыщаться, чтобы дальше двигаться в село. Уже было уничтожено несколько групп, которые просочились и подобные зачистки продолжаются постоянно. Самое главное - не дать кацапам занять лес, ведь выбить его оттуда будет практически невозможно, а это создаст дальнейшие неблагоприятные последствия", - рассказали аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState

Также отмечается, что россияне иногда "могут забегать в село и поднимать флаг", что противоречит заявлениям гш рф о контроле над селом.

Напомним, Генштаб ВСУ также опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине.

Ранее 30 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска якобы захватили Дачное и Филию на Днепропетровщине.

Автор: 

Днепропетровская область (4409) Павлоградский район (60) Дачное (11) DeepState (249)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мда
Марафон подивись - заспокойся, небоісь
показать весь комментарий
01.09.2025 16:02 Ответить
 
 