Россияне атаковали три района Днепропетровщины: три человека погибли, четыре - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 1 сентября российские войска наносили удары по Синельниковскому, Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Синельниковский район

Враг не прекращает террор Синельниковщины. С утра под ударом были три громады - Покровская, Маломихайловская и Славянская.

Вследствие вражеских атак погибли два человека, еще двое - пострадали. Частично разрушен частный дом, 2 - повреждены. Уничтожены и изуродованы хозяйственные постройки, побит трактор.



По уточненной информации, ночью, кроме беспилотника, агрессор направил на Покровскую громаду КАБ. Погиб мужчина. Разрушен частный дом, уничтожено авто, еще 4 легковушки - побиты.

Фото: Глава ОГА Сергей Лысак / телеграм-канал

Никопольский район

На Никопольщине российская армия атаковала райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Червоногригорьевскую общины. Враг применял FPV-дроны и артиллерию.



Ранены двое мужчин. Повреждены инфраструктура, 9 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.

Криворожский район

По Зеленодольской громаде Криворожского района противник попал БпЛА. Возник пожар.

