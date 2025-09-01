Россияне атаковали три района Днепропетровщины: три человека погибли, четыре - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 1 сентября российские войска наносили удары по Синельниковскому, Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Синельниковский район
Враг не прекращает террор Синельниковщины. С утра под ударом были три громады - Покровская, Маломихайловская и Славянская.
Вследствие вражеских атак погибли два человека, еще двое - пострадали. Частично разрушен частный дом, 2 - повреждены. Уничтожены и изуродованы хозяйственные постройки, побит трактор.
По уточненной информации, ночью, кроме беспилотника, агрессор направил на Покровскую громаду КАБ. Погиб мужчина. Разрушен частный дом, уничтожено авто, еще 4 легковушки - побиты.
Никопольский район
На Никопольщине российская армия атаковала райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Червоногригорьевскую общины. Враг применял FPV-дроны и артиллерию.
Ранены двое мужчин. Повреждены инфраструктура, 9 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.
Криворожский район
По Зеленодольской громаде Криворожского района противник попал БпЛА. Возник пожар.
