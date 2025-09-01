РУС
Россияне атаковали три района Днепропетровщины: три человека погибли, четыре - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 1 сентября российские войска наносили удары по Синельниковскому, Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Синельниковский район

Враг не прекращает террор Синельниковщины. С утра под ударом были три громады - Покровская, Маломихайловская и Славянская.

Вследствие вражеских атак погибли два человека, еще двое - пострадали. Частично разрушен частный дом, 2 - повреждены. Уничтожены и изуродованы хозяйственные постройки, побит трактор.

По уточненной информации, ночью, кроме беспилотника, агрессор направил на Покровскую громаду КАБ. Погиб мужчина. Разрушен частный дом, уничтожено авто, еще 4 легковушки - побиты.

Также смотрите: Энергетики ДТЭК попали под вражеский обстрел на Днепропетровщине: уничтожен автомобиль. ФОТО

Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Глава ОГА Сергей Лысак / телеграм-канал

Никопольский район

На Никопольщине российская армия атаковала райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Червоногригорьевскую общины. Враг применял FPV-дроны и артиллерию.

Ранены двое мужчин. Повреждены инфраструктура, 9 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.

Также читайте: Враг не имеет контроля в Дачном на Днепропетровщине, - DeepState

Криворожский район

По Зеленодольской громаде Криворожского района противник попал БпЛА. Возник пожар.

Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Глава ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 1 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

обстрел (29296) Никополь (1167) Днепропетровская область (4409) Криворожский район (180) Никопольский район (409) Синельниковский район (215)
Сцирський - це ворог.Чому ніхто нічого не робить?((
показать весь комментарий
01.09.2025 19:44 Ответить
Це і є рашиські варвари які убивають мирних людей і все навкруги руйнують ,коли почнуть знищувати рашиську нечисть насамперед путіна і йог кривавих убивць терористів.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:50 Ответить
 
 