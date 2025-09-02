РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6143 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
178 0

Россияне более 30 раз атаковали Никопольщину в течение дня, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 сентября более 30 раз за день агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Враг бил по райцентру, Червоногригорьевской, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах.

Повреждены админздание, инфраструктура, АЗС, здание, которое не эксплуатировалось, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек, гараж, линия электропередач.

Читайте: Россияне атаковали три района Днепропетровщины: три человека погибли, четыре - ранены. ФОТОрепортаж

По Грушевской громаде, что на Криворожье, враг ударил беспилотником. Везде - без погибших и пострадавших.

Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины

Автор: 

обстрел (29311) Днепропетровская область (4414) Криворожский район (181) Никопольский район (410) война в Украине (5930)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 