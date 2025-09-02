Россияне более 30 раз атаковали Никопольщину в течение дня, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 сентября более 30 раз за день агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Враг бил по райцентру, Червоногригорьевской, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах.

Повреждены админздание, инфраструктура, АЗС, здание, которое не эксплуатировалось, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек, гараж, линия электропередач.

По Грушевской громаде, что на Криворожье, враг ударил беспилотником. Везде - без погибших и пострадавших.