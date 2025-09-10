Доба на Донеччині: 28 загиблих і 20 поранених, ворог 42 рази обстріляв область. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 10 вересня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Яровій 25 людей загинули і 18 поранено, пошкоджено службове авто Укрпошти. У Слов'янську пошкоджено 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону. У Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки. У Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, автостоянку і автівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей.

















Дивіться: Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО