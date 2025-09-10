Рашисти від ранку атакують Краматорськ "шахедами": поранено літню жінку. ФОТОрепортаж
Від ранку російські окупанти б'ють по Краматорську на Донеччині ударними безпілотниками.
Про це повідомила міськрада, передає Цензор.НЕТ.
Так, було атаковано приватний сектор, дорожню інфраструктуру, подвір'я багатоповерхового будинку, центральну площу.
Попередньо, відомо про поранену жінку 1945 р.н.
