УКР
Обстріл Краматорська
Рашисти від ранку атакують Краматорськ "шахедами": поранено літню жінку. ФОТОрепортаж

Від ранку російські окупанти б'ють по Краматорську на Донеччині ударними безпілотниками.

Про це повідомила міськрада, передає Цензор.НЕТ.

Так, було атаковано приватний сектор, дорожню інфраструктуру, подвір'я багатоповерхового будинку, центральну площу.

Попередньо, відомо про поранену жінку 1945 р.н.

РФ б'є шахедами по Краматорську 10 вересня 2025 року. Що відомо?
Фото: Краматорська міська рада
