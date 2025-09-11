1 932 3
Російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор в центрі Сум. ФОТО
Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум.
Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення.
"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - написав Григоров.
А, забув!, у нас СБУ зайнято "травлею" НАБУ...