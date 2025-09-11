УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11920 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
1 932 3

Російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор в центрі Сум. ФОТО

Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення.

"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - написав Григоров.

собор

Також читайте: Росіяни вдарили по навчальному закладу в Сумах. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18654) обстріл (30823) Собор (40) Сумська область (4216)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ето духовная скрєпа,хулє.
показати весь коментар
11.09.2025 10:49 Відповісти

показати весь коментар
11.09.2025 10:50 Відповісти
Відібрати, всі церкви у московського паханату, кацапських попів- в розшук і на обмін!
А, забув!, у нас СБУ зайнято "травлею" НАБУ...
показати весь коментар
11.09.2025 10:52 Відповісти
 
 