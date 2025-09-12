Рашисти вдарили з артилерії та FPV по Нікопольщині: загинула жінка, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини, внаслідок чого загинула 66-річна жінка.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Через цей удар та атаку FPV-дроном є постраждалі. Чоловік 65 років госпіталізований. 59-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль