Рашисти вдарили з артилерії та FPV по Нікопольщині: загинула жінка, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини, внаслідок чого загинула 66-річна жінка.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Через цей удар та атаку FPV-дроном є постраждалі. Чоловік 65 років госпіталізований. 59-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни поранили мешканця Марганця, Нікопольщину атакували "Градами", артилерією та безпілотниками. ФОТО

Удар по Марганецькій громаді: загинула жінка, є постраждалі

