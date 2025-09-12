Рашисти вдарили з артилерії та FPV по Нікопольщині: загинула жінка, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини, внаслідок чого загинула 66-річна жінка.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Через цей удар та атаку FPV-дроном є постраждалі. Чоловік 65 років госпіталізований. 59-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.



Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто", - йдеться в повідомленні.

