Росіяни поранили мешканця Марганця, Нікопольщину атакували "Градами", артилерією та безпілотниками. ФОТО

Російські війська увечері атакували Марганець у Дніпропетровській області, вночі завдавали ударів по Нікопольському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, агресор завдав ударів по Нікопольщині. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.

По населених пунктах ворог застосував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотниками.

Також дивіться: Дрони, артилерія та КАБи: окупанти не припиняють бити по Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини

Унаслідок атаки зайнялася господарська споруда. Пожежу загасили. Люди неушкоджені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Дніпропетровщини: на Нікопольщині поранено жінку, пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини


Крім того, до лікарів звернувся 21-річний хлопець, який постраждав через атаку на Марганець, що сталася надвечір. Таким чином за вчора в районі – троє поранених.

По Межівській громаді Синельниківського району противник влучив БпЛА. Виникла пожежа.

