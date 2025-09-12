Росіяни поранили мешканця Марганця, Нікопольщину атакували "Градами", артилерією та безпілотниками. ФОТО
Російські війська увечері атакували Марганець у Дніпропетровській області, вночі завдавали ударів по Нікопольському району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, агресор завдав ударів по Нікопольщині. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.
По населених пунктах ворог застосував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотниками.
Унаслідок атаки зайнялася господарська споруда. Пожежу загасили. Люди неушкоджені.
Крім того, до лікарів звернувся 21-річний хлопець, який постраждав через атаку на Марганець, що сталася надвечір. Таким чином за вчора в районі – троє поранених.
По Межівській громаді Синельниківського району противник влучив БпЛА. Виникла пожежа.
