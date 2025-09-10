Обстріли Дніпропетровщини: на Нікопольщині поранено жінку, пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 10 вересня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранена та руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Нікопольщині вибухи лунали цілий день. Ворог атакував район здебільшого FPV-дронами, застосовував також артилерію. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.
Унаслідок ворожої атаки постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Пошкоджені інфраструктура, кафе, 6 приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередач, газогін. Понівечені легковики та вантажівка.
Крім того, потерпала і Межівська громада Синельниківського району. По ній агресор кілька разів влучив безпілотниками.
Зайнялися 2 приватні оселі та будівля, що не експлуатувалася. Побиті 3 сонячні панелі.
