Обстріли Дніпропетровщини: на Нікопольщині поранено жінку, пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 вересня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранена та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Нікопольщині вибухи лунали цілий день. Ворог атакував район здебільшого FPV-дронами, застосовував також артилерію. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Унаслідок ворожої атаки постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Атаки РФ на Дніпропетровщину 10 вересня

Пошкоджені інфраструктура, кафе, 6 приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередач, газогін. Понівечені легковики та вантажівка.

Крім того, потерпала і Межівська громада Синельниківського району. По ній агресор кілька разів влучив безпілотниками.

Зайнялися 2 приватні оселі та будівля, що не експлуатувалася. Побиті 3 сонячні панелі.

Атаки РФ на Дніпропетровщину 10 вересня
