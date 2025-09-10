Обстрелы Днепропетровщины: в Никопольском районе ранена женщина, повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 10 сентября российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Никопольщине взрывы были слышны целый день. Враг атаковал район, в основном, FPV-дронами, применял также артиллерию. Под ударом были сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады.
В результате вражеской атаки пострадала 28-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены инфраструктура, кафе, 6 частных домов, несколько хозяйственных построек, парник, линия электропередач, газопровод. Повреждены легковушки и грузовик.
Кроме того, страдала и Межевская громада Синельниковского района. По ней агрессор несколько раз попал беспилотниками.
Загорелись 2 частных дома и здание, которое не эксплуатировалось. Разбиты 3 солнечные панели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль