РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11343 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
242 0

Обстрелы Днепропетровщины: в Никопольском районе ранена женщина, повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 10 сентября российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Никопольщине взрывы были слышны целый день. Враг атаковал район, в основном, FPV-дронами, применял также артиллерию. Под ударом были сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады.

В результате вражеской атаки пострадала 28-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине

Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября

Повреждены инфраструктура, кафе, 6 частных домов, несколько хозяйственных построек, парник, линия электропередач, газопровод. Повреждены легковушки и грузовик.

Кроме того, страдала и Межевская громада Синельниковского района. По ней агрессор несколько раз попал беспилотниками.

Также смотрите: Дроны, артиллерия и КАБы: оккупанты не прекращают бить по Днепропетровщине, - ОВА. ФОТОрепортаж

Загорелись 2 частных дома и здание, которое не эксплуатировалось. Разбиты 3 солнечные панели.

Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября
Атаки РФ на Днепропетровскую область 10 сентября

Автор: 

обстрел (29464) Днепропетровская область (4438) Никопольский район (424) Синельниковский район (231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 